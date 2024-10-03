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基隆清潔隊颱風前疏通水溝　清除逾200噸污泥確保暢通

▲基隆清潔隊颱風前積極疏通水溝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市環保局清潔隊颱風前積極疏通水溝。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

水溝是否通暢是市民在颱風或大雨前最關心的事情，而水溝疏通是環保清潔隊重點工作之一。基隆市環保局長馬仲豪表示，因應山陀兒颱風與近日強降雨，清潔隊對於本項工作分外慎重，確保水溝在最短時間可順利排水防災。此外，針對清溝所需相關機具的養護及隊員所需的清潔用品，2024年預算共編列超過400萬元。

▲基隆清潔隊颱風前積極疏通水溝。（圖／記者郭世賢翻攝）

環保局長馬仲豪表示，清潔隊各轄區班除於平日定期安排清溝作業外，在颱風、豪雨好發季節來臨前，針對本市低漥或曾經淹水的地點，更加強相關工作。以本年度今年5月起為例，以統計廟口地區（含仁二路全段）、基金一至三路、市府週邊地區、東信路、南榮路、麥金路等6個地區，清溝總長度已達19.5公里，並清出近200公噸之污泥，若加上其他地區，總長度及清運重量將更可觀。

環保局表示，依據基隆氣象站資料，山陀兒颱風造成今天雨量創下史上第一紀錄，短延時強降雨不及宣洩難免積水，但雨勢趨緩後各地積水即消退，證明排水系統發揮作用。許多經通報水溝不通的地點，當下經清潔隊隊員現場巡檢，水溝內皆無阻塞之情事，初步研判為大雨水溝排水不及或地面逕流範圍過大，無完全流入水溝所造成之積水情況，於雨勢稍歇後皆快速消退，並非水溝不通所造成。

▲基隆清潔隊颱風前積極疏通水溝。（圖／記者郭世賢翻攝）

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