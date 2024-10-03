山陀兒打破「基隆日雨量」78年最高紀錄　最快明天清晨才會緩和

▲受到颱風外圍環流與東北風合力作用，基隆地區3日降下驚人雨量。（圖／翻攝自臉書／基隆人日常）

記者趙蔡州／綜合報導

山陀兒颱風3日中午從高雄小港登陸，帶來的強勁風雨在各地造成災情。氣象臉書粉絲團「天氣風險」表示，山陀兒已經減弱為輕颱，且在緩慢北上的過程中，颱風強度還會持續減弱，可能要到明日（4日）清晨或上午，才會減弱為熱帶性低氣壓，屆時才會一併解除颱風警報。

氣象臉書粉絲團「天氣風險」表示，山陀兒北上的過程中會持續減弱，雖然不至於像3日中午前後高屏地區那樣的驚人風雨，但颱風核心環流行經的附近區域，包含高屏、臺南、嘉義等地在3日晚間至4日清晨都還是要留意明顯的風雨。

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天氣風險還說，另一個降雨熱區基隆北海岸，受到颱風外圍環流與東北風合力作用，整天新北瑞芳已經下了超過500毫米的雨，基隆359毫米也打破設站78年以來的最高日雨量紀錄，而且雨勢還在持續，預估4日清晨才會緩和，台東和恆春半島則要等到4日颱風消散後雨勢才會趨緩。

中央氣象署技正林秉煜3日下午指出，山陀兒颱風眼3日晚間仍在高雄一帶，中心附近有旋轉特徵，強度仍偏強，但移動速度緩慢，高雄、屏東、台東及南花蓮降雨明顯，環流影響到新北及基隆市下雨也相當明顯，基隆市3日下午5典「日雨量累積365毫米」，打破1980年最高單日351毫米紀錄。