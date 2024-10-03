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東京、埼玉強盜事件連環爆！破窗闖民宅搶奪現金　老夫婦睡夢遭割腕

記者羅翊宬／編譯

最近日本東京都、埼玉縣接連發生多起犯罪手法類似的強盜事件，受害者多為高齡夫婦或一般女性！本月1日凌晨，埼玉縣所澤市一對80多歲的夫婦，其住家慘遭「強盜4人幫」持刀入侵，4名男性不僅用膠帶綑綁老夫婦，更用刀具砍老翁的手腕，最後成功行搶現金8萬日圓，如今只剩下一名24歲的男子仍在逃亡中。

根據《日本放送協會》，埼玉縣所澤市北野新町的某住宅，於1日凌晨2時發生強盜事件，疑似透過專用通訊軟體聯絡犯案細節的4名男子，從住宅通往廚房出入口的後門（日文：勝手口，為獨棟建築從一樓廚房通往外面的小門）破門而入，在玻璃窗門碎裂後，他們闖進住宅內，挾持睡夢中的80多歲老夫婦。

4名男子隨即用膠帶綑綁老夫婦、限制老夫婦行動，並威脅交出金錢，老翁的手腕甚至還因此遭到砍傷，頓時血流如注。最後，4名男子成功行搶現金8萬日圓（約新台幣1萬7467元）。夫婦倆被送醫治療，傷勢不重。

警察抵達犯案現場後，發現4名男子步出住宅的身影，在循線追蹤後，終於以強盜傷害等罪嫌逮捕其中一人，接著更在附近陸續逮捕2人，這3人的身分是43歲的海藤貴志、24歲的佐藤聖峻、28歲的和佐裕夢，其中海藤貴志向警方自稱在群馬縣前橋市經營餐廳，而佐藤聖峻則向警方表示自己在神奈川縣小田原市打工。

警方研判，4人可能是透過專門用來招募犯案人員的通訊軟體聯繫，而在背後調度人力、指揮犯案的主嫌仍然身分不明。被逮的其中一人向警方透露，假設東窗事發後打算從現場逃走，則幕後主謀會透過App下達指令「不能逃走」。

警方在犯案住宅附近1公里處的便利商店停車場，發現4人幫所駕駛的車輛，車牌號碼分別顯示來自福岡縣、群馬縣，研判是租用轎車。

至於另一名參與犯案的年輕男子仍在逃亡中，警方公布其姓名、年齡、長相，為24歲的森田梨公哉，身高介於170至180公分，且體格強健。

警方表示，其實9月30日東京都國分寺市也曾發生強盜傷害犯罪，一名獨居的60多歲老婦慘遭膠帶綑綁、鐵鎚毆打而重傷。而不巧的是，就在距離犯案現場數十公尺的投幣式停車場，其監視器也曾於當天清晨4時45分，拍到疑似為森田梨公哉的身影，另一人則用手抱著某物體，奔向住宅的方向。

另外，東京都練馬區大泉町某住宅，也曾於9月28日凌晨3時發生性質類似的強盜傷害犯罪，疑似5名男子參與犯案，用鐵撬敲破1樓窗戶玻璃、成功闖入住宅，並毆傷50多歲的男子、男子20歲的兒子，威脅交出金錢，最後行搶貴重物品，警方之後成功逮捕3人，包括負責駕駛貨車到目的地的23歲男子坂井田翔太郎。

綜合犯案男子的供詞，警方發現他們同樣透過「暗黑打工」應徵犯罪人力的手法加入犯案，他們在事發的數個小時之前，曾經聚集在東京都內某個家庭式餐廳，之後一起前往目的地。

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