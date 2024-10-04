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山陀兒消散「北部仍有大雨」下到晚上　下周轉涼

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲熱帶性低氣壓以及東北季風影響，部分地區有大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風今(4日)減弱為熱帶性低氣壓，氣象署解除海陸警報，風雨將趨緩。不過，天氣風險公司提醒，熱帶性低氣壓殘存雲系及東北風影響，迎風面的北部地區要留意較大雨勢，可能要到今晚才會明顯減弱。周末天氣好轉、氣溫回升，下周受東北季風影響，北部氣溫將轉涼。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日清晨山陀兒已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署隨之解除海上陸上颱風警報，各地風雨大幅減緩，但由於熱帶性低氣壓殘存的雲系及東北風影響，台灣周圍雲量依然偏多。今日各地大多為陰或多雲天氣，局部地區仍有短暫陣雨，不過雨勢相對較小。但迎風面的北部仍需注意較大雨勢，可能要到今晚降雨才會明顯減弱。

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周末天氣將明顯好轉放晴，林孝儒表示，北方高壓即將東移出海並逐漸減弱，台灣附近將逐漸轉為偏東風環境，整體天氣較穩定下來，各地大多轉晴時多雲天氣，高溫亦會回升至30至32度左右。雖然迎風東部可能時有地形降雨，而西部山區在午後則可能會因熱力作用有局部雷陣雨，整體來看，降雨影響不大。

未來一周將不會有颱風影響，林孝儒說明，目前預測，下周台灣週圍大致不再有颱風靠近影響了，天氣將較單純且持續的轉為受東北季風影響，北部地區的氣溫會稍微轉涼，中南部則氣溫變化不大。降雨型態主要為迎風北部及東部的地形降雨，以及中南部的午後熱對流降雨，下周降雨情況將隨每日季風強度變化及水氣量多寡而有所不同。

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