「山陀兒把氣象署耍得團團轉」黃光芹：讓各縣市政府做決定不負責

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

山陀兒颱風路徑詭異，讓各縣市政府做放假決策時非常兩難，進而引起民怨。對此，資深媒體人黃光芹認為，氣象署都不是山陀兒的對手，更何況以氣象署資料作為停班課標準的縣市首長，「自從這次山陀兒把氣象署耍得團團轉，讓北台灣的民眾過了2天頹廢的狗日子，總該有司馬光出來打破水缸了」。

「氣象署雖然不是神，但也不能鬼預測」，黃光芹3日晚間發文表示，氣象署會即時公布停班停班達標縣市，因此不分藍綠的縣市首長都會以此作為決策指標，「鬼的是，氣象署都會加註警語，強調停班停課應由各縣市政府做最後決定，這是很不負責任的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃光芹指出，氣象署長期預測失準，單以「山陀兒」來說，登陸時間的預估就更正2次，「雖然可以推給山陀兒行踪詭異，但試問，颱風都没進來，那10月1日和2日，哪來强風暴雨達停班停課標準的預測？北台灣才會有大晴天放『假強颱假』的荒唐2日」。

她說，3日的預測更扯，早上7點說有8縣市達放假標準，早上10點增加為12個，到了下午卻大幅下修剩下3個，最後全台連台南都恢復正常上班上課，「終於止住了台灣人不顧經濟損失，慣養年輕人指望投機摸懶瘋狂放颱風假的歪風，難道不是拜氣象署之賜？」

黃光芹表示，「AI神器」神助功氣象署的報導是虛偽陳述，因為專家指出，氣象署的確有與NVIDIA合作，但起步晚，缺乏大資料庫與大數據，遠落後於歐美等氣象部門，因此研判仍聚焦在天氣系統的分類，才會偏向秋颱易引發暴雨的結論。

事實上，氣象署仍倚賴「追風計畫」，施放探空氣球，以大氣觀測來說，僅有板橋與花蓮兩處。問題是，若僅透過兩個相隔50到100公里的地方、蒐集高空溫度、氣壓與水汽等資料，預測未來3到5天的颱風走向，其實並不容易。氣象署雖然目前24小時誤差值，已拉近到約70到80公里，比起以前的100至150公里進步不少，但仍有努力的空間。

黃光芹表示，專家也建議，海上、陸上颱風警報的定義，也應該重新修正，否則太早動員、空等，不是辦法，「過去俞國華的夫人俞董梅真呼籲，不要讓嫦娥笑我們髒。台灣已好幾度白爛放颱風假，別讓沒有颱風假的日本人笑我們廢吧」。