山陀兒肆虐高雄「14萬戶停電、20萬戶停水」！台電拚今晚復電5成

記者賴文萱、閔文昱／高雄報導

山陀兒颱風3日登陸高雄，今（3）日中午12時40分從高雄小港登陸，為高雄帶來強風豪雨，不僅造成高雄約14萬戶停電，也連帶導致影響供水，包含三民、新興、鹽埕、鳳山等多區20多萬戶停水。對此，台電與水公司已緊急動員人力進行搶修工作，目標為今夜恢復供電5成。

▲▼山陀兒登陸！高雄逾十萬戶停電，台電跨區搶修拚今夜復電5成。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

台電指出，山陀兒颱風來襲，主要停電區域包括林園區、大寮區、鼓山區、大社及沿海的旗津。由於現場強風豪雨，高雄大小環路及饋線跳脫近140條，台電為顧及同仁工作安全，直至下午四時風雨暫歇後，才開始加派人力前往各區事故現場進行查修。

為加速恢復供電，台電特別動員包括台電台北西區、台北南區、台北市區、桃園、新竹區處共5個區處派遣11個工作班南下協助搶修。並且動員432位工程人員、88輛工程車、54輛吊臂車、58輛昇空車、70台發電機、87台抽水機，及4台挖土機進行搶修工作。

受停電影響，自來水公司公告，大寮區翁公園淨水場及半屏山、鼓岩加壓站等地區的供水設備無法正常運作，導致三民區、鳥松區、鳳山區、苓雅區、 前鎮區、仁武區、左營區等地的20萬戶停水。自來水公司表示，將根據台電恢復供電的情況，預計於10月4日凌晨恢復供水。

台電表示，截至今日下午5時，高雄市仍有10萬2656戶停電中，將視後續風雨情形，持續搶修中。台電也呼籲民眾，雖然颱風逐漸遠離高雄，但近期若遇豪雨，看到電線掉落或外露，應立即通知台電處理，千萬不要自行撿拾或碰觸，以免觸電意外。另外，若有停電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式。

台電感謝民眾的體諒與耐心等待，並力拚恢復供電，目標為今夜恢復供電5成。