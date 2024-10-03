侯友宜緊盯救災搶修工作　指示團隊儘速恢復家園

▲侯友宜關心各區公所災情及相關處置情形，提醒務必做好防颱整備工作。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

山陀兒颱風逐漸接近北臺灣，外圍環流帶來的強降雨及強陣風不容小覷，新北市長侯友宜今（3日）上午主持山陀兒颱風工作會報，隨後前往三峽視察長福橋改建工程暨周邊環境營造工程防汛整備，並趕往瑞芳視察邊坡道路土石滑落搶修狀況。侯友宜表示，此次颱風外圍環流強降雨衝擊瑞芳區，造成部分地區積淹水及小範圍落石，目前皆已妥善處置；他也指示市政團隊應秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度，儘速處置災後復原，全力守護民眾安全。

侯友宜3日前往瑞芳高工視察後方邊坡崩塌搶災工作進度，他表示，自2日下午至3日清晨，瑞芳區累積降雨量為全國最多，12小時累積雨量達到338.5毫米，造成零星積淹水和小範圍落石，所幸市府團隊即時應變、妥善處置，無人員傷亡，瑞芳區公所也連夜緊急安置受災居民。

▲侯友宜要求防汛撤離工作確實到位，在安全無虞下調整工程進度。

侯友宜說，市府團隊全力搶修瑞芳高工後方路面受損部分，然連日大雨致使邊坡含水量達飽和，且後方教學大樓距離邊坡近，已責成校方未來上課先將學生移至其他教室，以確保學生安全。

侯友宜3日也視察三峽長福橋改建工程暨周邊環境營造工程防汛整備，由於長福橋在施作過程中接連受到凱米颱風及山陀兒颱風影響，施工過程相對艱鉅，他也提醒防汛撤離工作須確實到位，確保安全無虞下調整工程進度，盼能如期如質完工。

▲侯友宜前往三峽視察長福橋改建工程暨周邊環境營造工程防汛整備。

侯友宜指出，山陀兒颱風自高雄登陸並慢速北上，暴風圈縮小且強度減弱，不過受外圍環流及東北季風影響，新北市部分地區依舊出現局部豪大雨及強陣風。他提醒，沿海地區及山區應持續留意強降雨帶來的坍方落石、土石流和積淹水狀況；此外，配合農業部針對本市雙溪、瑞芳地區等土石流潛勢區發布紅色及黃色警戒，區公所已迅速進行預防性撤離，並協助民眾安置於收容所，保障民眾生命安全。

消防局提醒，今天仍然有強風大雨，全市會暫停垃圾收運作業，待颱風過後會全力投入市容復原工作，請民眾配合新北市府各項管制措施；相關資訊民眾可至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢。

▲侯友宜視察瑞芳高工後方邊坡崩塌搶災工作進度。

▲侯友宜表示，新北市土石流潛勢區已開始預防性撤離，保障民眾生命安全。