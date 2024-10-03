山陀兒不容小覷！侯友宜視察長福橋工程防汛整備

▲侯友宜視察長福橋改建工程河道撤離情形。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

山陀兒颱風慢速接近台灣，向東北轉北北東移動，雖然颱風山陀兒中心近似滯留，暴風圈縮小，但仍舊擁有破壞力的結構，威脅依然存在，新北市水利局目前全面積極執行防汛工作。市長侯友宜於今（3日）親臨位於「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」工程進行視察，慰問辛勞工作的防汛人員。

侯友宜表示，三峽河於2012年蘇拉颱風及2015年蘇迪勒颱風曾發生溢堤之情形，長福橋墩柱基座亦出現裸露，經濟部水利署2019年辦理三峽河治理檢討計畫，檢核長福橋梁底高度不足，列為優先改建橋梁，因此新北市政府辦理「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」工程，完工後除了可滿足三峽河防洪標準，亦完善在地觀光遊憩迴圈，山陀兒颱風是今年長福橋改建工程遇到第二個颱風，防汛人員及廠商連日辦理防汛整備作業，辛勤可嘉。

▲侯友宜視察人行便橋搭設進度。



水利局長宋德仁指出，山陀兒颱風緩步北移，恐帶來豪大雨，水利局會全力以赴面對這個挑戰，長福橋改建將提高梁底高程、將原2處落墩改為1處落墩，加上橋台配合退縮，可增加18%之通水斷面。除了橋梁改建外，併同改善周邊環境，打造以人為本無障礙通行空間，串聯新建的右岸賞獅及時光漫步堤頂步道，同時改善左岸秀川柳堤步道，以及打造八張河岸草坡地景增添趣味性，提高觀光遊憩品質。

水利局表示，本工程正如火如荼進行中，因應到來之汛期已完成防汛演練準備，面對山陀兒颱風來襲，已於警報發布前積極完成河道內作業機具之撤離，施工中人行及車行動線改道，也請市民朋友體諒及配合，水利局將以最快的速度完工，讓長福橋以全新的面貌重新與市民朋友相見。

▲新北市水利局已連日完成長福橋改建工程防汛整備工作。

▲侯友宜視察「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」工程。

▲改建工程正進行中，已完成人行及車行動線改道配套措施，水利局將以最快的速度完工。