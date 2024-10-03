颱風連假要沒了？氣象粉專點「全台5處」符合防災假標準

▲山陀兒颱風晚間情況。（圖／氣象署提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

山陀兒颱風於今（3日）從高雄小港登陸，帶來強風暴雨猛襲，多地也陸續傳出災情，而颱風影響的範圍也不斷變動。對此，氣象臉書粉專「用事實說颱風」表示，全台明天（4日）符合防災假標準的縣市僅有新北山區、基隆山區、台東山區、高屏山區及高屏平地。

「用事實說颱風」表示，明日台灣本島風力皆未達標，因此目前達到放假達標只有雨量，且是指縣市中的部分鄉鎮區域，特別是山區，並不是整個縣市都需要停班停課的狀況。

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「用事實說颱風」指出，縣市首長目前會給防災假的理由有3，分別為部分山區鄉鎮區域有大豪雨發生機率、部分山區有土石流風險及颱風過境後災情嚴重，需要清理家園。

目前符合條件的大概有以下幾個地方：

新北山區(瑞芳、雙溪、貢寮、平溪)：有大豪雨發生機率。

基隆市靠山地區：有大豪雨發生機率。

台東山區：累積雨量高，有土石流風險。

高屏山區：累積雨量高，有土石流風險。

高屏平地：風力造成災情，可能需復原時間。

「用事實說颱風」表示，根據上述標準判斷，4日應該是很難有颱風連假，「大家今天應該好好準備，回歸正常的生活了」。

中央氣象署表示，山陀兒颱風已減弱為輕度颱風，目前中心位置在高雄北北東方，向北緩慢移動，其暴風圈壟罩苗栗以南、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、臺東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

氣象署技正林秉煜指出，颱風環流影響到北部、基隆北海岸，尤其今日新北市與基隆市下雨顯著，目前氣象署也發布豪雨特報，新北市、基隆、高雄、台東等地區有超大豪雨，這樣降雨情形，最快明天白天隨著颱風強度的減弱而緩和。