　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風連假要沒了？氣象粉專點「全台5處」符合防災假標準

▲▼山陀兒颱風今午從高雄市小港區登陸，颱風眼依舊清楚可見。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風晚間情況。（圖／氣象署提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

山陀兒颱風於今（3日）從高雄小港登陸，帶來強風暴雨猛襲，多地也陸續傳出災情，而颱風影響的範圍也不斷變動。對此，氣象臉書粉專「用事實說颱風」表示，全台明天（4日）符合防災假標準的縣市僅有新北山區、基隆山區、台東山區、高屏山區及高屏平地。

「用事實說颱風」表示，明日台灣本島風力皆未達標，因此目前達到放假達標只有雨量，且是指縣市中的部分鄉鎮區域，特別是山區，並不是整個縣市都需要停班停課的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「用事實說颱風」指出，縣市首長目前會給防災假的理由有3，分別為部分山區鄉鎮區域有大豪雨發生機率、部分山區有土石流風險及颱風過境後災情嚴重，需要清理家園。

目前符合條件的大概有以下幾個地方：
新北山區(瑞芳、雙溪、貢寮、平溪)：有大豪雨發生機率。
基隆市靠山地區：有大豪雨發生機率。
台東山區：累積雨量高，有土石流風險。
高屏山區：累積雨量高，有土石流風險。
高屏平地：風力造成災情，可能需復原時間。

「用事實說颱風」表示，根據上述標準判斷，4日應該是很難有颱風連假，「大家今天應該好好準備，回歸正常的生活了」。

中央氣象署表示，山陀兒颱風已減弱為輕度颱風，目前中心位置在高雄北北東方，向北緩慢移動，其暴風圈壟罩苗栗以南、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、臺東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

氣象署技正林秉煜指出，颱風環流影響到北部、基隆北海岸，尤其今日新北市與基隆市下雨顯著，目前氣象署也發布豪雨特報，新北市、基隆、高雄、台東等地區有超大豪雨，這樣降雨情形，最快明天白天隨著颱風強度的減弱而緩和。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
P圖被抓包！基隆前議長「雲端勘災」糗爆秒刪文
快訊／文化大學宣布明天改遠距上課
LIVE／山陀兒減弱變輕颱「2縣市3地區明放假」　氣象署最新
快訊／高雄連放4天假　陳其邁曝原因
快訊／新北也爆割頸！女獨自返家遭怪男猛刺濺血
20縣市「明正常上班課」　高屏+3地區再放颱風假
快訊／高雄宣布停班課！
不斷更新／澎湖明天正常上班課！只剩高雄未宣布
不斷更新／屏東明日停班課！放假懶人包一次看
不斷更新／雲林、連江正常上班課！19縣市宣布了
不斷更新／台南宣布了！全台放假懶人包看這裡
快訊／台中人早點洗洗睡！盧秀燕：明天正常上班上課
快訊／新竹正常上班上課！13縣市宣布了
快訊／早點睡！　北北基桃4日正常上班、上課
不斷更新／南投明日正常上班課！4縣市宣布了
快訊／宜蘭、彰化宣布了！全台放假懶人包看這裡
快訊／北市爆街頭割頸！醉男全身血送醫命危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵明日全線正常營運！交通異動懶人包　國內線明午復飛

文化大學緊急宣布　校本部「改遠距上課」學生勿到校　

快訊／文化大學宣布明天改遠距上課　校方：請學生勿到校

連續2天未收運垃圾　新北環保局：10／4恢復正常收運

LIVE／山陀兒減弱變輕颱「2縣市3地區明放假」　氣象署晚間最新說明

全台宣布！20縣市「明正常上班課」　高屏+3地區再放颱風假

快訊／災情慘重連放4天颱風假　高雄市宣布：明天仍停班停課

山陀兒打破「基隆日雨量」78年最高紀錄　最快明天清晨才會緩和

快訊／台中人早點洗洗睡！盧秀燕宣布：明天正常上班上課

山陀兒肆虐高雄驚見「陸上海葵」！　鐵皮屋炸開花怵目驚心

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

想在農場與羊拍甜美風　她沒站穩跌倒成狼狽風

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

高鐵明日全線正常營運！交通異動懶人包　國內線明午復飛

文化大學緊急宣布　校本部「改遠距上課」學生勿到校　

快訊／文化大學宣布明天改遠距上課　校方：請學生勿到校

連續2天未收運垃圾　新北環保局：10／4恢復正常收運

LIVE／山陀兒減弱變輕颱「2縣市3地區明放假」　氣象署晚間最新說明

全台宣布！20縣市「明正常上班課」　高屏+3地區再放颱風假

快訊／災情慘重連放4天颱風假　高雄市宣布：明天仍停班停課

山陀兒打破「基隆日雨量」78年最高紀錄　最快明天清晨才會緩和

快訊／台中人早點洗洗睡！盧秀燕宣布：明天正常上班上課

山陀兒肆虐高雄驚見「陸上海葵」！　鐵皮屋炸開花怵目驚心

山陀兒攪局　韓國瑜作東宴朝野「和解飯」延期

高鐵明日全線正常營運！交通異動懶人包　國內線明午復飛

「善良、平等是故事的核心」　《荒野機器人》導演受宮﨑駿啟發

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

高雄遭颱風摧殘「女星家樓梯變瀑布」！　慘況曝光：快嚇死了

山陀兒豪雨導致溪水暴漲　卑南鄉賓朗村多處河川便道預警封閉

文化大學緊急宣布　校本部「改遠距上課」學生勿到校　

快訊／文化大學宣布明天改遠距上課　校方：請學生勿到校

山陀兒轉輕颱明正常上班課　蔣萬安提醒外出注意安全

連續2天未收運垃圾　新北環保局：10／4恢復正常收運

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

生活熱門新聞

快訊／最新風雨預報大幅下修　明天剩3縣市達停班課標準

20縣市明正常上班課！高屏+3地區再放颱風假

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

高雄承億無邊際泳池劇烈搖晃　恐怖畫面曝

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

颱風連假要沒了？氣象粉專點「全台5處」符合標準

更新／明天放不放？　北北基桃中南高「晚上8點宣布」

「1縣市」放颱風假穩了？當地人曝慘況

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

更多熱門

相關新聞

謝京穎憂屏東老家「遭山陀兒狂襲」！　無奈心聲曝光

謝京穎憂屏東老家「遭山陀兒狂襲」！　無奈心聲曝光

颱風山陀兒今（3）日中午登陸高雄小港，全台連放2天颱風假防颱，引發外界兩派表達不同看法。為此，老家在南部的女星謝京穎，稍早也在Threads發文，表達對家鄉屏東颱風災情的焦慮與無力感，「這種著急感實在是太不舒服了。」

山陀兒颱風風雨不斷　大武警協助南興村民預防性撤離安置

山陀兒颱風風雨不斷　大武警協助南興村民預防性撤離安置

饒慶鈴：請民眾及公所盡速復原

饒慶鈴：請民眾及公所盡速復原

颱風後機場湧人潮「國內線明午恢復營運」　班機放大、軍機支援

颱風後機場湧人潮「國內線明午恢復營運」　班機放大、軍機支援

基隆女騎士被水沖走　熱心男猛拉她手救起

基隆女騎士被水沖走　熱心男猛拉她手救起

關鍵字：

颱風放假標準災情氣象山陀兒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／最新風雨預報大幅下修　明天剩3縣市達停班課標準

20縣市明正常上班課！高屏+3地區再放颱風假

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

依依前夫首發聲「不要再造謠顛倒是非」　離婚協議內幕全說了

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片吸百萬流量

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

高雄承億無邊際泳池劇烈搖晃　恐怖畫面曝

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

颱風連假要沒了？氣象粉專點「全台5處」符合標準

更新／明天放不放？　北北基桃中南高「晚上8點宣布」

快訊／北北基桃明正常上班上課　僅瑞芳停班停課

更多

最夯影音

更多

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面