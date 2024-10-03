山陀兒最高釀962戶停電　南投世界茶博會10／5如期開幕

▲山陀兒颱風來襲，南投縣長許淑華赴信義鄉山區勘察農民搶收情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

山陀兒颱風目前尚無對南投縣造成重大災情，且中午登陸後強度有持續減弱的趨勢，縣政府表示，南投世界茶業博覽會將於10月5日星期六如期開幕，不過全縣已在七級暴風半徑範圍內，仍可能遭遇較強陣風，呼籲民眾非必要時請減少出門。

縣府下午召開災害應變中心會議，由縣長許淑華主持，副縣長王瑞德、秘書長洪瑞智、縣府一級主管及相關單位人員皆參與；許淑華指出，「南投縣山陀兒颱風災害應變中心」自1日晚間至今維持一級開設，由各災害防救編組單位及緊急應變小組人員進駐災害應變中心，持續執行各項災情查通報及緊急應變工作；截至3日上午，僅有零星路樹倒塌及住戶停電情形，而停電最高峰時期達962戶，目前僅剩17戶搶修中，易受風災影響地區民眾也已撤離。

南投世界茶業博覽會方面，會場搭設依照進度進行中，並已加強防護措施，如因颱風後續變化造成影響，縣府將在茶博會官網公告。

許淑華上午也到信義鄉關心農民朋友的作物收成情況，表示所幸山陀兒颱風對南投帶來的雨勢較小，農民朋友這次也提前做好因應準備，希望收成順利、運送到各地販售；許淑華提醒，之前風災復建工程目前仍持續進行中，雨勢可能於晚間加大，請鄉親注意安全。