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山陀兒臨走警報響「大雷雨」再夜襲！16縣市甩豪雨　北部脫離暴風圈

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風強度持續減弱，暴風圈縮小。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（3日）晚持續針對第18號「輕颱」山陀兒發布海上陸上颱風警報，山陀兒過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，中心近似滯留，目前位在高雄東方約40公里海面上，桃園至苗栗及宜蘭已脫離暴風圈，對台中以南、南投、花東地區及澎湖仍構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。深夜10時8分、50分氣象署並分別針對屏東、台東、基隆、新北發布「大雷雨即時訊息」，持續至11時45分，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。

●大雷雨即時訊息2208示警區域：
屏東縣 新埤鄉、枋寮鄉、來義鄉、春日鄉
台東縣 達仁鄉

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●大雷雨即時訊息22:50示警區域：
基隆市 七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
新北市 瑞芳區、平溪區

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒登陸後減弱，深夜在屏東、台東、基隆、新北降下大雷雨。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

●陸上警報區域：台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖

●降雨警戒：新北市、基隆市。

●豪雨特報22:10
＊超大豪雨：基隆北海岸、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣
＊大豪雨：台北市山區、花蓮縣山區
＊豪雨：新北市、宜蘭縣、花蓮縣
＊大雨：台北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、蘭嶼綠島

今晚台中至屏東地區、澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有10級以上強陣風，新北至苗栗沿海空曠地區也有9至10級強陣風；明（4日）晨起風力減弱，澎湖仍有10級左右強陣風，台中至台南沿海空曠地區及馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風。

氣象署統計，9月29日0時至10月3日深夜10時出現較大雨量，最高落在台東縣金針山1684毫米，其次屏東縣大漢山1478毫米，花蓮縣清水林道935毫米，新北市瑞芳959.5毫米，高雄市南天池742毫米，臺北市擎天崗673.5毫米，基隆市暖暖628.5毫米，宜蘭縣新寮428毫米，澎湖縣七美248毫米，南投縣小奇萊220.5毫米；較大陣風區域，高雄市汕尾出現15級，屏東縣琉球嶼14級，蘭嶼、東吉島12級，彭佳嶼11級，新屋、成功、澎湖10級。

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

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