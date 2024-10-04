專家休假害預報不準？　黃暐瀚挺氣象女神：不能怪氣象署

記者黃翊婷／綜合報導

山陀兒颱風今日（4日）清晨5時已經減弱為熱帶性低氣壓，但這次的颱風動向以及氣象預報話題仍受到民眾關注。媒體人黃暐瀚認為，氣象署簡任技正伍婉華被問到是否因為「風測專家」休假導致預報不準，但他覺得這次氣象署沒有不準，大家不用去怪氣象署。

▲黃暐瀚認為，伍婉華就是颱風預報方面最專業的專家。（圖／翻攝自YouTube／氣象署）

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黃暐瀚3日在節目《國民大會》中提到，在台灣應該很少人沒有看過伍婉華，這麼多年來，伍婉華就是颱風預報方面最專業的專家，而且氣象署又不是只有一個人，他猜想，媒體當時應該是想問伍婉華，氣象署是不是有一個很會測風力的人沒有上班，雖然不知道這個消息是怎麼來的，但伍婉華完全就是一臉問號。

黃暐瀚說，關於颱風預報，氣象署會參考各國數據並做出結論，所以他不覺得這次氣象署有哪裡不準，畢竟山陀兒行進速度非常慢，這是事實，所以就一直滯留在高雄，山陀兒風力極強也已經講了好幾天，如果不是高雄直接受到影響，大家還真的不知道山陀兒風力有多強。

黃暐瀚提到，光是看網路、媒體上的高雄相關畫面，嚇死人，風力14級以上，便利商店被吹壞、貨櫃被吹起來，這種狀況大家當然會覺得應該放假，沒想到山陀兒移動速度太慢，等半天都不知道它在幹嘛，所以他覺得這件事情不用去怪氣象署。