高雄連放4天颱風假　李明璇喊已無風雨「神奇」！市民兩派熱議

記者黃翊婷／綜合報導

山陀兒3日中午在高雄小港登陸，今日（4日）清晨5時已減弱為熱帶性低氣壓。生活在高雄的國民黨發言人李明璇表示，3日經歷中午狂風之後，晚上已經無風無雨，沒想到高雄市4日仍放颱風假，「這真的是一個很神奇的城市。」進而掀起當地網友兩派意見討論。

▲李明璇與鄰居一起清理住家附近被吹倒的路樹。（圖／翻攝自Facebook／李明璇）

李明璇3日在臉書發文表示，經歷中午狂風之後，晚上已經無風無雨了，鄰居紛紛出來清理被吹倒的路樹，也有人帶著孩子外出買食物，她也確定4日節目會照常錄影，接著就接到家人通知，這才知道高雄市4日仍放颱風假。

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「這真的是一個很神奇的城市（這句話目前已被李明璇從文章中刪除）。」李明璇說，本來還以為不可能連放4天颱風假，結果還真的放了，加上六日一共放假6天，「幾乎趕上了對岸的十一連假，看著堆積如山的工作，家門前又有吹倒的路樹，複雜的情緒，很難形容。」

▼▲颱風過後，高雄市部分道路被路樹阻斷，甚至有圍牆損毀。（圖／記者吳世龍攝）

不過，文章公開之後掀起網友兩派意見討論，一派人同樣對連放4天颱風假感到意外；但也有不少人表示，高雄部分地區災情嚴重，颱風剛過，住宅受損需要整理，路上也是滿目瘡痍，可以理解為何宣布放假，「我剛出門沿路都是樹倒阻擋路，一直要改道」、「路上有點嚴重，放（假）也情有可原」。

高雄市長陳其邁3日表示，考量到風雨、市民上班及學生上課安全，全市仍有眾多住戶停水停電、被吹倒的路樹及招牌阻斷道路、山區還有許多居民尚未返家等等，重建家園也需要時間，因此宣布4日全市停止上班上課。