女颱風夜機車刁車　桃園暖警推車解圍

▲邱姓女騎士下班機車拋錨幸遇巡警，冒雨推車並修復。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

山陀兒颱風肆虐，桃園市蘆竹沿海地區昨晚更是風雨交加，一名邱姓女子下班騎機車卻在台61線拋錨，幸遇警方巡邏車經過，協助全身濕透的邱女冒雨將機車推行數百公尺至附近地磅處檢修發動後，再交由邱女騎回大園區住處，邱女則感謝員警及出現幫助。

▲邱女十分感謝警方的幫忙。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局外社派出所所長江宏翔和警員林顯政，昨晚不畏風雨，堅守崗位，穿梭在漆黑的道路上，巡視轄區查看有無災害發生。就在晚間7點，二人巡邏至蘆竹區台61線南下21公里處時，突然發現路中央停著一女子及一輛機車，該女子見到員警停車，立即向警車走來，警方發現女子一人獨自在瀕臨海邊的台61線，在漆黑的道路上被山陀兒颱風的強勁風沙侵襲使人睜不開眼，且女子全身濕透，由於現場位置緊臨海岸，附近都無住家，女子相當驚恐。

警方立即讓女子坐上警車躲避風雨，經詢問後得知，邱姓女子在新北工作後騎機車返回大園區的住處，不料途中台61線南下21公里處機車突然故障，停在路中，所幸遇到巡邏員警，所長江宏翔見狀二話不說，下車將故障的機車牽移至遠在一公里外台61線23k處的地磅站，並協助排除故障，經過江所長檢修後，機車終於可以發動恢復了正常，邱女也對警方熱心協助表示感謝。

蘆竹分局呼籲民眾颱風天請儘量待在家不要外出，若遇急難狀況，請撥110或119專線通報。