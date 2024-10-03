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颱風夜高雄老夫妻受困山區產業道路　伸手不見五指陷泥潭

▲▼岡山受困山區 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲員警在颱風夜救出受困山區的老夫妻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄歐姓男子（76歲）昨（2）日晚間開車載著70歲妻子準備返家時，行經岡山區山隙路一處小崗山產業道路，疑因路況不熟車輪陷入山溝泥潭動彈不得，由於當時風雨逐漸變大，夫妻倆無力脫困，相當狼狽，岡山警分局獲報後，派員前往將歐姓夫妻救出脫困，讓兩人平安返家。

據了解，歐姓夫妻當天下午在高雄市岡山區大吉座納骨塔祭拜祖祀，再前往岡山市區探望親友，但隨山陀兒颱風風雨漸增，傍晚6時許欲返回小港住家，卻因路況不熟而不慎行駛於產業道路受困其中。

▲▼岡山受困山區 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

當時山區風勢雨勢已逐漸增大，該處除車輛燈光外幾乎伸手不見五指，且夫婦二人年紀都已逾七旬行動不便，岡山分局嘉興所所長吳美智、警員洪仁意及李仁貴等人獲報後，立即與報案人聯繫，摸黑入山搜尋，最終在山腰道路找到受困車輛，並攙扶歐姓夫妻下山，載回派出所提供熱茶後便聯繫計程車，將歐姓夫婦載返小港住家，歐姓夫婦相當感激，所幸有警方及時協助，否則路況危險，如未脫困，後果可能不堪設想。

岡山分局呼籲，颱風天請隨時關注颱風動態，如非必要應盡量避免外出，在家做好防颱措施，另外山區道路路況多變，用路人應事先做好行程規劃，如遇有路況不明等情形，切勿貿然通過，以避免意外事故發生。

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