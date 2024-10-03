「1縣市」放颱風假穩了？當地人曝慘況：路上真的走不了

▲山陀兒登陸，高雄目前風強雨驟。（圖／翻攝高雄旅遊網直播YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

山陀兒登陸高雄小港，挾帶著強風驟雨，高雄首當其衝。一名網友表示，看樣子他明天不用南下出差了，認為高雄續放颱風假機率很高。文章引來網友熱議，「路上是真的走不了...沒開玩笑」、「再放一天整理家園，支持度爆表了」、「絕對放的」。

一名網友在PTT以「高雄明天是不是穩了」為標題直呼，本來明（4日）還要去高雄出差，但看到山陀兒猛烈風雨狂虐，讓他認為「應該明天暖市應該放定了，那北部人+我公司484賺到了，不用出差了！」

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底下網友回應，「穩放的」、「登陸後不放才可怕吧」、「再放一天整理家園，支持度爆表了」、「有人在開實況真的可怕」、「絕對放的」、「路上是真的走不了...沒開玩笑」、「路樹倒一堆」；但也有人直呼，「明天就變熱帶低氣壓了，想什麼？乖乖上班」。

正因為山陀兒颱風牛步北上，嘉義、台南、高雄與屏東從1日就宣布放颱風假，它終於在今12點40分從高雄小港登陸，上午在高雄二港口測得破紀錄的56.3m/s 17級陣風，雖非正式氣象站紀錄，但已超過賽洛瑪風風的53m/s，但已創下高雄史上最強風速。

氣象署指出，山陀兒隨後沿著西半部北上，因受到地形破壞，最快今晚至明晨，減弱為熱帶性低氣壓，但南部仍要慎防強風大雨，北台灣雨勢持續到明天。

氣象署下午1時也公布最新風雨預測，明（4日）上午至6時，連江縣、澎湖縣2縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，基隆市、台北市山區、新北市山區等10縣也達停班停課標準，總計12縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。