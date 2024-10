「怪颱山陀兒」登外媒　老外直擊1幕如災難片場景

▲ 颱風「山陀兒」侵襲台灣,登上多間外媒版面。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

颱風山陀兒(Krathon)在台灣多地造成災情,不僅登上各大外媒版面,許多在台外國人也紛紛用鏡頭記錄下震撼畫面。其中一名美國網友看見颱風眼,不僅大開眼界,還形容宛如災難片場景。

美國網友史蒂夫(Steve O)在X發布多段影片,記錄高雄災情。他表示,難以形容看見颱風眼的感覺有多麼「超現實」,「感覺像是災難電影裡的場景。」另一名網友達斯汀(Dustin Alexis Olan)也錄下颱風眼經過之後,高雄狂風暴雨的畫面。

Hard to describe how surreal it was to see the eye of the storm (the brighter white part of sky), and the darker eye wall clouds rotating rapidly around it. Felt like a scene from a disaster movie. #Krathon #Taiwan #Typhoon #Hurricane pic.twitter.com/Rt2vbGXDGX