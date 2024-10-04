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「怪颱山陀兒」登外媒　老外直擊1幕如災難片場景

▲▼ 颱風「山陀兒」侵襲台灣。（圖／路透）

▲ 颱風「山陀兒」侵襲台灣，登上多間外媒版面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

颱風山陀兒（Krathon）在台灣多地造成災情，不僅登上各大外媒版面，許多在台外國人也紛紛用鏡頭記錄下震撼畫面。其中一名美國網友看見颱風眼，不僅大開眼界，還形容宛如災難片場景。

美國網友史蒂夫（Steve O）在X發布多段影片，記錄高雄災情。他表示，難以形容看見颱風眼的感覺有多麼「超現實」，「感覺像是災難電影裡的場景。」另一名網友達斯汀（Dustin Alexis Olan）也錄下颱風眼經過之後，高雄狂風暴雨的畫面。

此外，在台日人「ゆじ」分享高雄街道一片狼藉的畫面，招牌掉落、車輛被毀、路樹倒塌，難過表示「高雄的颱風相當嚴重。」網友「スキンskin」也po出強風吹破超商玻璃門的影片，直呼太震撼。

《路透社》形容，山陀兒是一個「奇怪的颱風」，因為它不尋常地直接侵襲台灣西海岸，登陸前還在台灣外海徘徊。儘管山陀兒強度減弱，仍在台灣西南部帶來暴雨及洪水，造成2人死亡。

《美聯社》指出，颱風很少侵襲台灣西海岸，而是影響多山的東部地區。山陀兒移動緩慢，以大約時速4公里靠近台灣，過去5天導致西南部地區的洪水災情，迫使數千人從山區或低窪地區撤離。據信，2天的停班停課，對台灣高度依賴對外貿易的高科技經濟造成打擊。

《衛報》報導，山陀兒的影響範圍，與1977年造成37人死亡的賽洛瑪颱風（Thelma）相似，因此當局呼籲人們格外小心。

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