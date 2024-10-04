「怪颱山陀兒」登外媒　老外直擊1幕如災難片場景

▲ 颱風「山陀兒」侵襲台灣，登上多間外媒版面。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

颱風山陀兒（Krathon）在台灣多地造成災情，不僅登上各大外媒版面，許多在台外國人也紛紛用鏡頭記錄下震撼畫面。其中一名美國網友看見颱風眼，不僅大開眼界，還形容宛如災難片場景。

美國網友史蒂夫（Steve O）在X發布多段影片，記錄高雄災情。他表示，難以形容看見颱風眼的感覺有多麼「超現實」，「感覺像是災難電影裡的場景。」另一名網友達斯汀（Dustin Alexis Olan）也錄下颱風眼經過之後，高雄狂風暴雨的畫面。

Hard to describe how surreal it was to see the eye of the storm (the brighter white part of sky), and the darker eye wall clouds rotating rapidly around it. Felt like a scene from a disaster movie. #Krathon #Taiwan #Typhoon #Hurricane pic.twitter.com/Rt2vbGXDGX — Steve O (@FoxArmer) October 3, 2024

After Typhoon Krathon’s eye passed over us here in Kaohsiung, Taiwan. #Typhoon #Krathon pic.twitter.com/pUo73RhRc3 — Dustin Alexis Olan (@spacedustin) October 3, 2024

此外，在台日人「ゆじ」分享高雄街道一片狼藉的畫面，招牌掉落、車輛被毀、路樹倒塌，難過表示「高雄的颱風相當嚴重。」網友「スキンskin」也po出強風吹破超商玻璃門的影片，直呼太震撼。

《路透社》形容，山陀兒是一個「奇怪的颱風」，因為它不尋常地直接侵襲台灣西海岸，登陸前還在台灣外海徘徊。儘管山陀兒強度減弱，仍在台灣西南部帶來暴雨及洪水，造成2人死亡。

《美聯社》指出，颱風很少侵襲台灣西海岸，而是影響多山的東部地區。山陀兒移動緩慢，以大約時速4公里靠近台灣，過去5天導致西南部地區的洪水災情，迫使數千人從山區或低窪地區撤離。據信，2天的停班停課，對台灣高度依賴對外貿易的高科技經濟造成打擊。

《衛報》報導，山陀兒的影響範圍，與1977年造成37人死亡的賽洛瑪颱風（Thelma）相似，因此當局呼籲人們格外小心。