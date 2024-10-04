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社會 社會焦點 保障人權

陽明山「上億豪宅」颱風夜被洗劫！　行竊畫面曝光

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區陽明山豪宅區於山陀兒颱風來襲時，發生2起住宅竊盜案。有名竊賊趁風雨交加，警方忙於救災、社區警戒鬆的時機，深夜闖入億元豪宅，偷走貴重珠寶首飾等物品，管家發現家中被翻箱倒櫃，立刻報警處理。警方成立專案小組，3小時火速將詹男逮補，警詢後依加重竊盜等罪移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區陽明山豪宅區驚傳竊賊利用颱風天闖入行竊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

47歲詹姓男子昨（3）日利用颱風夜，警方於協助救災的空檔，潛入位於陽明山2戶住家，利用破壞防盜鎖工具，但第一家行竊遭發現後立刻逃逸，隨後選了要價上億元的豪宅闖入，並熟練將屋內翡翠戒指、手鐲等物竊走，騎著懸掛AB車牌假牌藏匿汽車旅館。

當其中一名住戶回家時，發現家中被翻箱倒櫃，保險箱被撬、貴重珠寶首飾以及名牌包等物品不翼而飛，立即向警方報案。警方受理後，成立專案小組進行調查行動。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲詹姓竊賊利用颱風夜闖入陽明山豪宅行竊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

受理報案短短3小時內，警方快速鎖定詹嫌藏身處，前往將人逮補，發現詹嫌正在忘我吸食毒品，隨後也被起出多件贓物，包括被害人所描述的翡翠戒指、手鐲、項鍊等珠寶首飾，以及多款名牌包和其他高價值物品，警詢後依加重竊盜、毒品危害防制條例及偽造文書等罪，移送士林地檢署偵辦。

士林分局呼籲，侵入住宅竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，民眾除做好住宅防竊措施外，亦應裝設監視器或加裝保全，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，如發現可疑人、事、物，請立即與警方連絡，共同打擊不法，以有效淨化社會治安。

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