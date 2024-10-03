PTT首曝「大當機原因」：本站遭到多次攻擊

▲圖／翻攝自PTT

圖文／CTWANT

「批踢踢實業坊」（PTT）最近頻繁出現連線異常的狀況，雖然上月23日PTT才公告進行設備異動、維修網頁而暫停服務，但PTT近日又多次大當機，讓許多正因為山陀兒而放颱風假的鄉民非常崩潰。對此，PTT公關站長昨（2日）也發布道歉聲明，並公布連續大當機的「真正原因」，「應是本站遭到多次攻擊所造成。」

PTT公關站長兼發言人昨發聲明指出：「關於近期本站網頁版異常情況，依照目前得到的資訊，發生原因應是本站遭到多次攻擊所造成。本站目前正在討論可行的因應方式。造成使用者不便，站長群謹致上誠摯的歉意。」

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公關站長補充：「承前述說明公告，本站檢視了系統錯誤問題，並重新開啟我們認為可能造成問題的程式，以作為目前採取的措施，並將持續觀察連線狀況。」

消息曝光後也引發網友熱議，「真的是被攻擊喔，這可以報警了吧」、「不是第一次了，N年前也是lag到爆」、「不只網頁，晚上6點多MOPTT也很難登上」、「垃圾中國」、「之前巴哈不宣傳對岸遊戲被DDoS，後來是找ISP」、「難怪今天一直在error504」、「不會是我常常在這邊嗆習維尼跟支那害的吧」、「鎖VPN，把外來種擋住」、「是哪個邪惡國家這麼看得起本P站？」

還有網友認為：「塔綠班真的是史上最邪惡政權」、「民進黨真的很噁」、「國家機器動得非～常厲害」、「不是都掛Cloudflare了嗎」、「常常要找一些心得資訊開不了，辛苦了」、「不要趕盡殺絕啊」、「青鳥又調皮了」、「一定是把秘密武器拿出來用惹」、「垃圾黨的數位部做的吧」、「水很深」、「得不到就想毀掉。」

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