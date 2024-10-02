山陀兒襲台「連放颱風假」　恐衝擊薪水發放！

▲颱風「山陀兒」怠速前進，目前會不會連續放2到3天以上颱風假還很難說，但有民間單位苦惱，這樣下去5日薪資可能無法如期發放。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

颱風「山陀兒」怠速前進，目前會不會連續放2到3天以上颱風假還很難說，但有民間單位苦惱，這樣下去5日薪資可能無法如期發放。位於高雄的「方舟就業服務協會」理事長王姿琦就表示，一般民間單位5號發放薪水，1號會計會彙整員工出勤表，但颱風帶來連假，10月開工日恐面臨「帳做不出來，銀行擠爆，零工也無法領薪水」的情況。

據《中時新聞網》報導，中央氣象署預估，山陀兒颱風未來24小時以每小時約9公里的「小跑步」速度北上，最快2號深夜到3號清晨登陸，登陸地點在嘉義到高雄一帶，南部需防範致災性強風豪雨。不過山陀兒颱風緩慢移動，颱風假恐怕要連放3天，讓不少單位已擔心開工那天銀行會擠爆，5日薪資也可能無法如期發放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有公務人員表示，如果颱風走勢不變，就會連放3天假，但這週要發重陽節敬老禮金，因為月初突如其來的颱風假，「全部行程都被打亂」，縣府的現金都在銀行，停班停課也領不出來，很多村里長都決定延到下週發放，但下週又有總清查正式開跑，連帶逼得好多人暈頭轉向。

另有民間單位指出，颱風假意味著許多行業無法開門做生意，也意味著不會有營收，因此颱風假變多，對這些人而言其實是不好的壞消息。

方舟就業服務協會理事長王姿琦表示，方舟就業服務協會相關單位的服務人員中，有不少零工，這些零工薪水不如其他穩定收入員工，且大多是急需金錢等候薪水者，山陀兒襲台帶來的困擾，恐較其他颱風更為顯著。

延伸閱讀

▸ 才宣布放颱風假「北一女學生秒衝學校拿課本」 高雄改線上教學？教育局說話了

▸ 文大男學生「抱整桶冰淇淋」爽吃…火鍋店怒發聲 學校出手處理了

▸ 北北基桃放颱風假挨批「都還沒陸警」！ 家長曝「1點」是關鍵：預防是必要的