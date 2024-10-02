「氣象女神」還在報！　眾人狂讚：颱風天就看伍婉華

▲中央氣象署簡任技正伍婉華專業、溫柔形象，讓人印象深刻。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

第18號颱風山陀兒2日減弱為中度颱風，雖然颱風逐漸減弱，但從雷達回波來看，颱風周圍的環流依舊是完整的，帶來的強風和豪雨仍要留意，中央氣象署每日固定時段都會有警報記者會，就有網友發文提到，這兩天看新聞，發現從小看到大的「氣象女神」、氣象署簡任技正伍婉華竟還沒退休！貼文一出引爆鄉民熱議，大讚她有氣質又專業，甚至表示「颱風天只看她」！

有網友在PTT發文，透露從小就看伍婉華報氣象，還驚訝表示，「氣象女神還沒退休」，原PO在PTT八卦板以「伍婉華怎麼還在做啊?」為題發文指出，如今他都已長大成人，伍婉華仍堅守崗位，不禁讓他驚呼，「從小看到大！年輕時真的很漂亮，伍婉華怎麼還在報氣象不退休」？

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貼文一曝光也讓許多網友留言，大讚伍婉華形象專業又溫柔，並強調「颱風天就是要看她」，不少網友還力挺女神，大讚她根本是「颱風女王」、「招牌瞇瞇眼」、「唯一美聲」、「她真的很正」、「超喜歡她」、「聲音很溫柔」，也有人指出曾經見過本人、很親切，還有人笑稱「小時候最喜歡颱風不是因為能放假，而是能在電視上看到她」。

1967年出生的伍婉華，1997年與同在氣象預報中心任職的陳怡良結婚，育有一女二子，目前她擔任氣象署簡任技正，從事氣象播報超過30年的她，以溫柔親和力佳的專業形象深植人心。

除此之外，Dcard也有許多網友發起討論，表示看到伍婉華仍在第一線當播報員，「很驚訝她還在」，更佩服她這麼多年來仍堅持在第一線工作、不退休，「聽說年資長達30多年，算是資格非常老，經驗非常豐富，非常資深的公務員前輩了」。

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