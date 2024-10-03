山陀兒為何減弱這麼快？他曝為「保命」加速毀滅：眼牆置換失敗

▲山陀兒颱風持續減弱中。（圖／中央氣象署）

圖文／CTWANT

颱風山陀兒因移動速度慢，強度一路從強颱減弱為中颱，預估未來仍持續減弱。為何山陀兒減弱這麼快？有專業追風迷在PTT版上給出答案「強迫自己置換眼牆，結果以失敗告終。」

全台民眾都在關注山陀兒動向，有資深追風迷在PTT大氣版上發文表示，山陀兒卡在西南方太久，強度不斷降低，因此在2日時，為了保住強度，強迫自己「眼牆置換」，結果以失敗告終，不僅沒置換成功，反而把風眼都堵塞住，進而導致整個系統破破爛爛，中心又因為太靠近陸地，已經來不及重新開眼。

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原PO說，「山陀兒滯留太久，表面海溫已經無法支撐颱風能量消耗，反而將冷水坑挖了出來，強度持續減弱，也因為如此，未來中心是否會翻越中央山脈，已經不是那麼重要。」

所謂置換眼牆，指的是熱帶氣旋出現雙眼牆結構。外眼牆會中斷供應到內層眼牆的水氣，因此，內外眼牆間會呈現一個乾區，而內眼牆就因失去水氣供應而漸漸減弱，內眼隨之填塞；之後，外眼牆場便會取代成為熱帶氣旋的主眼牆，完成一個置換過程。過程中會使颱風威力暫時減弱，但置換成功後強度將會進一步上升。

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