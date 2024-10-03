快訊／山陀兒強風襲擊！高雄民宅鐵皮被吹凹　釀2840戶停電

▲山陀兒颱風即將從高雄沿海登陸。（圖／中央氣象署）

記者賴文萱／高雄報導

颱風山陀兒終於走到家門口！預估今日中午左右將從高雄附近沿海進入陸地，目前高雄風雨劇烈。根據台電「天然災害停復電查詢系統」顯示，截至今日上午9時30分，高雄市目前共有3026戶停電，其中，前鎮區因有房屋鐵皮被吹凹碰觸到線路，停電戶數最多，達2840戶。台電已派員全力強修中。

▲▼山陀兒暴力強風襲擊！高雄「3026戶大停電」。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨著颱風即將從高雄沿海登陸，目前風強雨驟，不少路樹倒塌等災情傳出。根據台電「天然災害停復電查詢系統」顯示，截至今日上午9時30分，高雄市目前共有3026戶停電，其中，前鎮區停電戶數最多，達2840戶；仁武區61戶、小港區56戶、大寮區42戶、路竹區18戶、鼓山區15戶。

台電表示，今(3)日07時36分，因線路遭鐵皮碰觸，影響高雄市前鎮區前鎮街、擴建路、新生路、鎮華街等一帶共2840戶，經派員現場搶修，隔離故障點轉供後，於上午8時26分先行復電2835戶，目前僅剩5戶停電。因現場淹水、風雨很大，並有封鎖線，本處人員待風雨較小，將前往現場進行搶修。

▲高雄KTV傳出有女員工受困電梯。（圖／記者吳世龍攝）

另外，五福路上才剛開幕的自助式KTV稍早傳出有一名女員工受困電梯內。警消獲報後趕往救援，經了解非現場停電導致，無立即性危險，目前等待電梯公司前來搶修。

▲高雄人罕見收強風告警國家級警報。（圖／記者賴文萱翻攝）

中央氣象署上午7時25分也針對高雄市鹽埕區、鼓山區、前鎮區、旗津區、小港區、林園區及屏東縣東港鎮發布「颱風強風告警」，颱風中心即將通過附近，您所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避，估計時間持續至10時30分。