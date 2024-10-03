山陀兒逼近破萬人緊盯高屏搖滾區　鏡頭君晃到畫面模糊！

記者黃翊婷／綜合報導

颱風山陀兒預計將在今日（3日）中午前登陸，高屏地區進入「最搖滾時刻」，網友們紛紛湧入各大即時影像平台關心當地狀況，目前線上已有破萬人正在觀看「山陀兒颱風監視」，大家紛紛留言希望高屏地區的監視器鏡頭能夠撐住，其中高雄市小港區新生高架的鏡頭被風吹到狂晃，畫面一度都模糊了，「右下（鏡頭）要被捲走了」、「高雄市真的超嗨」、「這風力有點強」。

▲超過萬人線上關注南部風災狀況。（圖／翻攝自YouTube／台灣地震監視）

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」人員今日一早發文表示，山陀兒颱風已經走到小琉球西方不遠處，預計中午左右會在高雄附近登陸，高屏地區進入最搖滾時刻，請民眾務必提高警覺。氣象署也提醒，山陀兒可能會以中颱下限強度於今日中午前後登陸，登陸後將迅速減弱，明日白天就會減弱為熱帶性低氣壓。

▲小港區新生高架3K+410的道路監視器畫面晃到畫面模糊。（圖／翻攝自交通部公路總局）

網友們則紛紛湧入各大即時影像平台關心風災狀況，YouTube頻道台灣地震監視所開設的「山陀兒颱風監視」影片，目前已有超過1萬名網友在線觀看，影片中除了颱風動向、雨量圖和風力排行之外，還有高雄市林園區台25線18K+175、新興區中正二路及民族二路、前鎮區國道1號373K+650、小港區新生高架3K+410的道路監視器畫面，其中右下角的新生高架鏡頭被風吹到瘋狂晃動，畫面時常模糊不清。

大家紛紛留言表示，「右下（鏡頭）要被捲走了」、「高雄市真的超嗨」、「這風力有點強」、「高雄搖滾區」、「右下畫面都快看不到了」、「小港糊掉了」、「小港風大，完全無法出門，太危險了」。

▲小琉球漁埕尾南端風雨也很猛烈。（圖／翻攝自YouTube／潮琉生態保育網）

此外，同樣位於搖滾區的屏東風雨也十分猛烈，小琉球漁埕尾南端的監視器鏡頭被風吹到頻頻搖晃，墾丁大灣的鏡頭也不停抖動。網友們忍不住感嘆，「謝謝南部幫台灣扛了這麼多的傷害，願一切平安」、「颱風還在輸出中」、「希望各位注意安全」。