雷達訊號「空白一片」　鄭明典示警：強降雨區將影響陸地

▲箭頭所指「空白一片」不是沒有回波，而是前方雨滴太密實，雷達波無法穿越。（圖／取自鄭明典臉書）



記者李佳蓉／綜合報導

中颱山陀兒持續牛步，目前預計會在今（3）日中午前登陸。前中央氣象局長鄭明典在臉書上分享雷達回波圖，表示雷達訊號衰減，而前方出現「空白一片」，該處並不是沒有回波，而是前方雨滴太密實，降雨雷達的雷達波無法穿越，因此看不到後方雨區。他也示警，「小心囉，這片強降雨區即將影響陸地！」

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▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

氣象署觀測資料顯示，山陀兒上午8時的中心位在高雄西南方約40公里之處，以每小時8轉4公里速度前進，近中心最大風速每秒35公尺、七級風平均暴風半徑180公里，比起前次警報都減少。

氣象署簡任技正伍婉華指出，今日各地降雨持續，氣象署發布豪大雨特報，包括基隆北海岸、屏東縣山區、台東縣有超大豪雨，台北市山區、台南市、高雄市、屏東縣等有大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣、台東市及南部地區有豪雨或大雨，民眾多留意。

伍婉華提醒，中午前後登陸南部，南部風強雨大很危險，可能出現14級強陣風，以及颱風暴潮引起的海水倒灌，特別叮嚀民眾要注意安全，不要從事海邊活動，前往宜花、東南部、北部山區更要小心。