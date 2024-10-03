下半年「2次連假都颱風吹來的」　萬人吵翻：還不用補班課

▲今全台續放颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

山陀兒預計今（3日）才登陸，全台又放颱風假。時常發時事文的名醫「Icu醫生陳志金」則直呼，下半年都沒有年假，殊不知兩個颱風凱米與山陀兒來襲，反而讓大家放了2至3天連假。文章引發破萬人回應，「颱風表示：這樣就不用吵要不要補班了」、「真心不想放颱風假...怕颱風造成台灣巨大傷害」。

醫師陳志金在粉專表示，「中秋沒有連假，國慶沒有連假，孰料下半年兩次連假，竟然都是颱風吹來的！」

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底下引來1.2萬人熱議，「所以才說要感謝人生有風雨啊」、「周五再拚一下，小過年」、「沒有預料到，（南部）連放三天假」、「颱風表示：這樣就不用吵要不要補班了」、「之前有連假，颱風假就不可求，要以此為戒，以後別亂取消連假」、「凱米也連假，所以是第二次」、「今年的連假都是颱風給的，七月一次、10月一次」、「都是喔，上一個三天連假是凱米」、「重點是還不需要補班補課」。

但也許多人寧願不想放颱風假，「真心不想放颱風假...怕颱風造成台灣巨大傷害」、「醫護人員以及很多前線人員一樣要上班」、「真的，要乖乖在家防颱」、「二寶媽媽我超級崩潰」、「這種連假不要也罷，只希望台灣、離島，一切平安」。

山陀兒預估今中午登陸高屏一帶，高屏地區嚴防致災性強陣風，基隆北海岸、屏東縣山區、台東縣出現超大豪雨，以及台北市山區、新北市、南部等地區大雨或豪雨持續下，等颱風減弱遠離之後，才會趨緩，但北部及東北部受到東北季風影響，雨勢明顯。

氣象署簡任技正伍婉華再三提醒，山陀兒登陸南部後，南部風強雨大很危險，可能出現14級強陣風，以及颱風暴潮引起的海水倒灌，特別叮嚀民眾要注意安全，不要從事海邊活動，前往宜花、東南部、北部山區更要小心。

▼山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）