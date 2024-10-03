山陀兒「估明解除颱風警報」　雨彈轉攻北台灣

▲山陀兒颱風預估中午登陸後，很快減弱，明起基隆北海岸、宜蘭降雨明顯。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中度颱風山陀兒持續緩速接近台灣，預估今午登陸高屏，天氣風險公司分析師李至晟指出，山陀兒所在環境不利，登陸後很快減弱，明天可能減為熱帶性低氣壓，同時颱風警報可望解除，明天起降雨比較明顯的地方，轉換到基隆北海岸到宜蘭。

李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，山陀兒今天一早颱風中心位於南部近海，預測中午前後登陸高屏一帶，今天白天會是南部風雨最大的時候，如果還有室外的盆景或懸掛物記得收起來或加固。

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降雨方面，他說，東半部尤其台東的降雨相當明顯，而北部目前還沒有進入暴風圈，受到外圍環流和東北季風的雙重影響，基隆北海岸出現較大雨勢，沿海仍然有強陣風和長浪發生機會，近期避免到海邊觀浪。

李至晟指出，目前山陀兒颱風所在的環境相當不利，除了靠近台灣地形，東北季風的乾冷空氣也持續流入，所以預測在登陸後會很快的減弱為輕度颱風，明天就可能減弱為熱帶性低氣壓，在此同時颱風警報也可望解除。

他表示，與之相對的，東北季風的影響就會突顯出來，明天起降雨比較明顯的地方就會轉換到基隆北海岸到宜蘭花蓮一帶，中南部地區受到殘餘水氣影響還是有間歇性短暫雨，只是強降雨的機會就顯著降低。

李至晟表示，目前預報周六台灣附近會回歸到類似東北季風的天氣型態，北海岸、東半部有短暫雨，中南部則是山區午後陣雨，不過東北季風在今、明天比較強。

溫度方面，他指出，全台各地白天高溫25度上下，明天隨著颱風北上減弱，中南部可望回升到28至30度。周末東北季風處於減弱的空檔，各地高溫來到30度以上。下周一午後東北季風會再度增強，基隆北海岸到宜花轉為短暫雨天氣，冷空氣不強，只有迎風面地區因為日照減少，高溫小幅下降1至2度。