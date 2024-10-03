連放2天颱風假　郭正亮曝2族群衝擊最大：收入一下子少3千

記者黃翊婷／綜合報導

受到中度颱風山陀兒影響，全台連放2天颱風假，引發各界正反意見討論。前立委郭正亮認為，颱風假衝擊最大的不是股市，而是銀行，因為台灣是貿易大國，如果銀行無法匯款會影響到很多人，還有中低階層的人也會受到影響，由於颱風假雇主可以不支薪，若是有房貸的人，尤其是雙薪家庭，相當於1個月就少了3、4000元的收入。

▲各界對於是否放颱風假有不同的看法。（資料照／記者屠惠剛攝）

郭正亮2日在政論節目《綠也掀桌》中談及颱風假議題，他認為，颱風假衝擊最大的不是股市，而是銀行，畢竟台灣是貿易大國，加上國外沒有颱風假，如果銀行無法匯款，可能會影響到很多人。

郭正亮接著說道，颱風假大家還要考慮另外一個因素，勞動部有做解釋，颱風假是無薪假，雇主可以選擇不支薪，但對中低階層的人來說，每天的薪水都很重要，例如有房貸壓力的人，尤其是雙薪家庭，夫妻倆放1天颱風假，收入可能就少掉好幾千元，若連續放颱風假，1個月的收入可能就少了3、4000元。

不過，郭正亮也提到，颱風假對每個人的意義都不一樣，如果是25歲以下的年輕人，還住在家裡，當然是沒有什麼憂慮，所以說這件事情真的是見仁見智。

而關於颱風假的薪水問題，勞動部表示，當颱風等天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報各機關停止上班，勞工可以要求不到班，但也建議雇主不要扣薪。