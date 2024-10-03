山陀兒登陸後6至12小時快速崩潰　專家：連熱帶性低氣壓都勉強

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山陀兒登陸後6至12小時快速崩潰　吳聖宇：連熱帶性低氣壓都勉強

記者黃翊婷／綜合報導

中度颱風山陀兒強度逐漸減弱，氣象專家吳聖宇分析，山陀兒可能會在今日（3日）上午從台南或高雄一帶登陸，但登陸之後6至12個小時內就會快速減弱崩潰，如果減弱速度快，或許今日深夜到明日清晨整個颱風的環流就不存在了，甚至連被判定為熱帶性低氣壓的可能性都很勉強。

山陀兒颱風。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

▲山陀兒預計會在今日上午登陸。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文中提到，山陀兒的強度正在逐漸減弱，因為它在同一小塊海面上停留太久，冷海水上湧導致整層海溫下降，能量供應不足，整體結構變差，未來應該會持續減弱，範圍也會縮小，但登陸時至少仍是中度颱風，路徑上預期會朝向台南、高雄沿海，如果強度沒有大幅減弱，應該會順著太平洋高壓邊緣向東北移動。

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吳聖宇分析，山陀兒可能會在今日上午從台南、高雄一帶登陸，登陸之後大約6至12個小時內就會快速減弱崩潰，如果減弱速度快，或許今日深夜至明日清晨，整個颱風的環流就不存在了，連被判定為熱帶性低氣壓的可能性都很勉強。

山陀兒颱風。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

▲山陀兒登陸之後強度可能會迅速減弱。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

不過，吳聖宇也提醒，雖然山陀兒強度減弱對中北部的影響沒有那麼大，但並非完全沒有影響，目前在台灣東北方外海存在所謂共伴效應的南北風交會界面（鋒面），隨著颱風進入陸地，這條界面的尾端可能比較靠近北台灣，從預報資料看來，中部以北、東北部的降雨會增加，山區有機會出現較大累積雨量，不過，應該不至於太嚴重，持續時間也不長。

吳聖宇指出，在山陀兒強度明顯減弱之前，南部、花東一帶的降雨仍會持續，嘉義以南到屏東、恆春半島以及台東一帶，尤其是南高屏沿海，在颱風登陸時可能會出現12級或以上的強陣風，南部的朋友仍要持續嚴加戒備。

氣象署也表示，山陀兒3日上半天將以較弱的中颱或輕颱強度侵襲西南部地區，清晨到白天風雨持續顯著，儘管登陸後強度將迅速減弱，但嘉義、台南、高雄、屏東需嚴防短時強降雨、12級以上致災性強陣風，基隆北海岸及大台北地區則需注意東北季風與外圍環流交互作用影響，慎防風浪、颱風暴潮及海水倒灌。

▼山陀兒的中心目前在高雄西南西方海面，並持續向東北轉北北東移動，暴風圈已經進入彰化以南、南投、花東陸地及澎湖地區。（圖／氣象署）

山陀兒颱風。（圖／氣象署）

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