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颶風釀162死！　豪乳網美穿比基尼拍「記者播報片」爽賺200點閱


記者張靖榕／綜合報導

颶風海倫重創美國東南部，造成超過162人死亡，卻有擁有百萬粉絲的網美在颱風天，拿播報天氣當成賺取流量的題材，穿上比基尼在戶外假裝播報氣象，因此遭到網友們抨擊。

《紐約郵報》報導，在IG擁有超過百萬追蹤人數的辛普森（Skyler Simpson），日前趁颱風天晚間，穿著桃紅色比基尼，進到淹水區域打開雨傘，學記者進行颱風天戶外播報。

▲▼辛普森穿比基尼拍颱風天影片，被部分網友批評 。（圖／翻攝IG）

▲▼辛普森穿比基尼拍颱風天影片，被部分網友批評 。（圖／翻攝IG）

▲▼辛普森穿比基尼拍颱風天影片，被部分網友批評 。（圖／翻攝IG）

辛普森一邊努力拉著快被風吹走的雨傘，還和工作人員事先安排好，讓她接受撒冰塊製造娛樂效果。

影片在IG、TikTok等社群平台上線，吸引破200萬人次瀏覽。辛普森也先解釋，這部影片只是開個玩笑，實際上希望所以人都平安；然而網友們並不接受。

留言紛紛批評辛普森，「好好笑喔，有人因為颱風死了，那我們來拍個搞笑影片吧」、「噁心，當別人在受苦時，妳在這邊賣內容賺流量，妳會有報應」，也有人認為，辛普森既然已經發布該影片，不如把該片獲利捐助災民。不過大部人都在稱讚辛普森很辣，甚至表示「各大新聞媒體就該這樣報導新聞」。

辛普森不認為自己有錯，她說許多災民看了影片也覺得有趣，因為他們都知道只是個搞笑影片而已。

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