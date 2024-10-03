全台連放2天颱風假非首例　氣象粉專：上一個追溯到23年前

記者黃翊婷／綜合報導

中度颱風山陀兒持續逼近台灣，全台連續放2天颱風假，引發各界討論。氣象專家表示，上一個讓全台連續放2天颱風假的颱風，可能要追溯到23年前的納莉颱風，雖然山陀兒的強度持續減弱中，但北部山區、宜蘭山區仍要留意豪雨，新竹以北也要留意大雨。

▲屏東東港受到山陀兒及大潮影響，一度出現海水倒灌、馬路積淹水的狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

山陀兒襲台，全台連放2天颱風假，氣象粉專「用事實說颱風」的小編表示，雖然手中沒有確定的資料，但上一個讓全台連續放2天颱風假的颱風，可能要追溯到23年前的納莉颱風。

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2001年9月5日納莉颱風在琉球群島南方海面形成，3次急轉彎侵襲琉球群島，同年月13日調頭直撲台灣，滯留台灣本島長達49個小時，帶來的強風豪雨造成917水災，導致94人罹難、10人失蹤，當時台北捷運、台北車站也受到洪水重創，台北交通一度陷入嚴重混亂，國內經濟工商部分損失超過40億元，農林漁牧損失大約42億元。

▲山陀兒目前尚未登陸。（圖／中央氣象署）

「用事實說颱風」小編提醒，雖然山陀兒的強度持續減弱中，預計36個小時內可能減弱為熱低壓，但北部山區、宜蘭山區仍要留意豪雨，新竹以北留意大雨，颱風登陸點附近有可能出現10至12級強陣風，直到周五（4日）清晨才有機會解除颱風警報；至於共伴效應的部分，仍有待進一步觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，截至今日清晨4時15分，山陀兒目前位在高雄西南西方約70公里處，並以每小時9轉4公里的緩慢速度，向東北轉北北東進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，山陀兒可能會以中颱下限強度於今日中午前後登陸，登陸後將迅速減弱，明日白天就會減弱為熱帶性低氣壓。