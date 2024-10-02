台中風有多大？望高寮鏡頭君瘋狂晃　網喊：搖滾區

記者游瓊華／台中報導

中颱「山陀兒」預估明天將以中颱或輕颱登陸，台中今天全市放颱風假一天，雖然無明顯降雨，但不時颳起強陣風，從台中市架設的望高寮4K即時影像可看到鏡頭不斷搖晃，有網友喊「風明顯變大」、「搖滾區」！

▲台中風有多大？望高寮鏡頭君瘋狂晃，網喊：台中搖滾區。（圖／記者游瓊華翻攝）



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台中市觀旅局推出「山陀兒颱風最新動態」台中景區即時影像服務，提供5處台中重要景區及場域的即時影像，日夜不停為民眾傳遞現場畫面，讓大家在家中就能掌握颱風動態，安心度過風雨災情。

這五處即時影像包括「台中高美濕地」、「望高寮」等熱門景區，同時也能了解「台中石岡壩」、「台中港」、「后里義里橋」等重要場域的最新狀況，結合即時氣象圖，提供全面颱風資訊，讓市民與遊客能夠做出適當應對。

觀旅局說明，即時影像OBS服務的推出，有助於市民實時掌握颱風帶來的各種影響。例如透過觀看高美濕地的即時畫面，市民可了解沿海地區的風浪情況；觀看石岡壩的影像，則可評估河川水位的變化。這些資訊對於防災減災有著極大幫助，提升市民的安全意識。

中央氣象局也發出陸上強風特報，今（2）日至明（3）日各地風力逐漸增強，彰化、雲林、嘉義縣、臺南以南地區及桃園至台中沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有11至13級強陣風，桃園至台中、台東地區及新北沿海空曠地區易有9到10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，尤其明晨台南、高雄地區及屏東沿海空曠地區將有14級左右強陣風，請特別注意。