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國際大提琴家李孟坡10／25南大獻藝　黃偉哲：期待絕佳音樂饗宴

▲ 國際大提琴家MON-PUO LEE(李孟坡），10月25日將於「台南大學雅音樓」獻藝，市長黃偉哲期待能帶給入場的民眾不同以往的音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲ 國際大提琴家MON-PUO LEE(李孟坡），10月25日將於「台南大學雅音樓」獻藝，市長黃偉哲期待能帶給入場的民眾不同以往的音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際大提琴家MON-PUO LEE(李孟坡），10月25日將於「台南大學雅音樓」獻藝，邀請樂迷一同歡慶台南四百，台南市長黃偉哲表示，李孟坡於國際間獲獎無數，每每回國舉辦音樂會都令樂迷們瘋狂，非常歡迎孟坡來台南舉行音樂會，也期待能帶給入場的民眾不同以往的音樂饗宴。

2024年9月由「三三讀書會」陳苡銜會長引薦，長鼻藝術音樂經紀人李祐臣攜手國際大提琴家李孟坡接受市長黃偉哲接見，並為黃市長演奏一短曲，當弓抬起劃上休止的剎那，眾人以熱烈掌聲回饋。

▲ 國際大提琴家MON-PUO LEE(李孟坡），10月25日將於「台南大學雅音樓」獻藝，市長黃偉哲期待能帶給入場的民眾不同以往的音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位指出，台南無伴奏專場將以李孟坡的作品《前奏曲》開場，並帶來耳熟能詳的巴哈的第一號大提琴無伴奏組曲，此外在本場音樂會更能目睹孟坡化繁為簡，將技巧困難的高大宜大提琴奏鳴曲，輕鬆遊玩弓弦之間，讓繁雜的音符成為井然有序的樂句，再蛻變成令人陷入著迷的旋律，最後這旋律昇華為驚嘆及回味無窮的後韻。

李孟坡22歲即獲巨大成就，除以其精湛技巧，繽紛色彩獲國際獎項喝采，西班牙女王更親授傑出音樂家頭銜，此外李孟坡亦是名作曲家，曾於音樂會《盛夏夜騎晚風》發表作品，令樂迷為之驚艷，也在當中上演即興大秀，獲得掌聲喝采！

▲ 國際大提琴家MON-PUO LEE(李孟坡），10月25日將於「台南大學雅音樓」獻藝，市長黃偉哲期待能帶給入場的民眾不同以往的音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

寶馬配英雄，此次李孟坡將演奏威尼斯製琴學派創始人Matteo Gofiriller，於1700年作品，此琴曾受無數頂尖大提琴家傳承，近代知名演奏家如 “Daniel Müller-Scott” 等，不僅是只名琴，更是文明的寶藏傳承。

▲ 國際大提琴家MON-PUO LEE(李孟坡），10月25日將於「台南大學雅音樓」獻藝，市長黃偉哲期待能帶給入場的民眾不同以往的音樂饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

適逢府城建城400，出生成長西班牙的台灣魂，因對家鄉的特別情懷，特與藏家借了324年的古老聲音重返這塊土地，用動人嗓音唱出傳承400的聲音，用西班牙與台灣的生命結晶道出台灣的復興，用台南的故事描繪史詩的新樂句，用希望歌唱401的生機。

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