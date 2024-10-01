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山陀兒颱風台南應變中心提升一級開設　黃偉哲要求落實防颱準備

▲台南市災害應變中心於1日上午8時提升為一級開設，相關單位及各區公所皆啟動災害應變措施，並由市長黃偉哲親自主持第一次工作會報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市災害應變中心於1日上午8時提升為一級開設，相關單位及各區公所皆啟動災害應變措施，並由市長黃偉哲親自主持第一次工作會報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市災害應變中心於1日上午8時提升為一級開設，相關單位及各區公所皆啟動災害應變措施，並由市長黃偉哲親自主持9時30分的第一次工作會報，聽取市府各單位說明各項防颱工作整備狀況。

強颱山陀兒1日上午7時位於鵝鑾鼻西南方約180公里處，向北轉北北東進行，目前嘉義以南都在陸警的範圍當中，氣象署預估2天下午可能自高屏沿海登陸，屆時暴風圈影響全台。

市長黃偉哲表示，台南市目前暫無太大風雨，不過料敵從寬，南市府已做最充分的準備，希望颱風不要對市容及市民造成太大影響。黃偉哲特別要求市府各單位及37區區公所落實防颱整備，尤其針對凱米颱風易淹水地點加強防汛，包括如麻豆埤頭等重要聚落，務必維持區域排水、雨水下水道及道路側溝暢通，並反覆確認抽水設備及移動式抽水機操作運轉無虞到位。

▲台南市災害應變中心於1日上午8時提升為一級開設，相關單位及各區公所皆啟動災害應變措施，並由市長黃偉哲親自主持第一次工作會報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局說明防災整備情形，目前已完成19162棵路樹修剪並加強派員巡查，並通知開口合約廠商整備待命；針對和順北橋、草山二號橋等7座橋梁及在建工程，加強巡視交維設施、工地圍籬及各施工要項處置情形；進行道路側溝清淤工程，減少汛期期間強風豪雨帶來的災害損失；市區清溝障礙排除，安南區6件、北區1件、安平區12件、東區12件、中西區20件、南區3件，合計54件，並於濱南路缺口堆置砂包；目前無道路封閉，永康、新營、鹽水區計有7座橋梁預警性封閉或部份封閉。

水利局說明防汛應變措施，截至9月23日止，已清疏水路約458公里、8.4萬立方公尺；雨水下水道箱箱涵約104公里、2.3萬立方公尺，合計長度562公里、體積約10.7萬立方公尺。並於9月27日通知公所及權管單位針對排水路淤塞段、易淹水側溝、雨水下水道、鋪設防蚊紗網水溝蓋等再加強巡檢，避免阻礙水流。自從30日至1日8時止，計有草湖寮、坐駕、文賢及鹿耳門等22站抽水站自動抽水，總抽水量14萬噸（含滯洪池及内水預洩降），目前抽水中站數共1站（海東橋）。

▲台南市災害應變中心於1日上午8時提升為一級開設，相關單位及各區公所皆啟動災害應變措施，並由市長黃偉哲親自主持第一次工作會報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在疏散撤離部分，目前累計撤離2區2人，警戒區勸導勸離累計4件4人（開立勸導單）。交管道安部分，1日台南市公共自行車Youbike2.0租賃系統暫停營運服務一天；大台南公車依颱風班表行駛，詳細班表請查看大台南公車官網及大台南公車APP確認當日班次資訊；台南市路邊停車路段今日暫停收費（公有委外和民營停車場仍須收費）。

更多山陀兒颱風即時資訊，可參考台南市政府災害應變告示網（https://disaster.tainan.gov.tw/Default.aspx）。

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