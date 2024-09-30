因應中颱山陀兒來襲台南市災害應變中心二級開設　黃偉哲率各局處嚴陣以待

▲山陀兒颱風台南市災害應變中心於30日下午1時提升為二級第一階段開設，中央災害應變中心也於下午2時召開第5次工作會報暨情資研判會議，市長黃偉哲親自出席視訊會議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

山陀兒颱風台南市災害應變中心於30日下午1時提升為二級第一階段開設，中央災害應變中心也於下午2時召開第5次工作會報暨情資研判會議，台南市長黃偉哲親自出席視訊會議。

會議中黃偉哲除與中央災害應變中心連線，向行政院長卓榮泰彙報台南市相關防颱工作，同時也聽取最新颱風動態及台南各區防颱進度。會中，黃偉哲市長也特別要求水利局加速永康鹽洲抽水站的進度，投入此次防災工作。該抽水站原訂於下週啟用。

市長黃偉哲表示，目前台南雖未被列入警戒區，但已責請相關單位做好防颱整備，要求加強巡查，並及時處理可能的安全隱患，以確保市民的生命財產安全。此外，針對上次凱米風災溢淹地區，黃偉哲市長也要求應全力戒備，尤其是後壁區八掌溪在凱米颱風期間溢堤，市府團隊應全力配合中央，完成破裂箱涵修補及加裝移動式抽水機，嚴陣以待；黃偉哲同時要求水利局檢修抽水站及抽水機、清空滯洪池，以因應可能的強降雨。黃偉哲提醒民眾，颱風期間請勿靠近溪流及海邊等水域，隨時注意自身安全。

針對側溝清淤以及行道樹，台南市政府環保局表示，經統計2024年1月至8月，側溝清淤長度達926.33公里，清淤量為4122.99公噸，因應颱風來襲，將加強轄區內之道路側溝巡檢清疏工作，如接獲通報案件也會立即派員處理。工務局指出，對於有疑慮的行道樹，已展開全面的枝幹修剪，防止強風豪雨造成樹木或枝幹段折。此外，今早已在濱南路的防風林缺口架設太空包，以防止海沙吹到路面上；針對轄管公園、行道樹、路燈等，也都加強巡檢，以免危害到民眾生命財產安全。

工務局表示，目前各在建工程已加強工地防颱準備，針對容易致災的橋梁及道路邊坡改善工程，確實檢視，固定工地設施，並做好防汛措拖，排除阻礙水流。對於建築工地，工務局同時通知建築開發商業、營造業等公會，加強建築物防颱準備，尤其塔式起重機、施工鷹架及相關設施，應加強固定作業，以防止發生意外。也請廣告物、樣品屋所有人作好檢查，防颱準備。若工地鷹架、圍籬或廣告物掉落或致災，將依建築法處罰行為人，呼籲民眾作好災情防範，共同保障安全。

台南市政府呼籲，市民於颱風來襲前，應對於私人所屬的廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，務必加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，共同維護公共安全，備妥居家存糧、清理居家排水，落實各項防颱準備，在山區、河、海邊等颱風期間易生危險區域，民眾應避免前往活動，可至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」了解更多防颱資訊，也可透過「台南水情即時通」手機APP或本府災害應變告示網查詢相關災情訊息。

颱風期間民眾如有相關災情可撥打119、110或1999進行通報，若遇到道路、橋梁及公園有損害或致災可能狀況，請撥打06-2155555專線或1999，24小時爲您服務。