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放2天颱風假「他薪水賺近6000元」　搭小黃免費！全場吵翻了

▲▼麥當勞 套餐漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少人颱風天會去吃麥當勞。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（2日）全台放颱風假，但仍有不少服務、餐飲業要上班，有些佛心企業甚至會給予薪水加倍！一名網友透露，上次凱米颱風來，他依舊去麥當勞打工，來回通勤600元有補助，更精算一天上8小時能賺2928元，「兩天颱風假就可以賺（近）6000台幣！」該文引發大批網友熱議。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，對於颱風假雙倍薪水的政策，讓他大讚「其實麥當勞很棒吧！」他接著說，兼職薪水183元，「颱風天雙倍，一個小時366元」，上班8小時能賺2928元。

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不僅如此，公司為了通勤安全起見，員工可搭免費計程車來回，而上次凱米颱風來，原PO來回搭車為600元，這樣算一算「兩天颱風假就可以賺（近）6000台幣！」

底下引來千人熱議，「但結論常常是忙到靠北，還不如在家睡覺，忙一天累三天」、「但就是有些公司颱風天沒有雙倍」、「以前有雙薪，有風雨我也願意去，後來改沒有雙薪，每次放颱風假我心裡都很X，尤其是遇到一堆爽放假了還要出去玩的人」、「其實法規沒有規定一定要加倍，「只有建議」，建議可不遵從，但員工有權不上班，不上班不支薪，但不能扣全勤」、「想太多喔，颱風天的麥當勞會忙到你懷疑人生」、「現場是忙到翻，這種錢很難賺，賺過一次後，我就辭職了」、「我兒子現役麥胞PT，颱風假雙倍薪無誤，不過通常都會比平常累」。

也有網友分享其他行業颱風假出勤薪水，「我的物流公司錢也很多，每天上班6小時，薪水一天2000元，遇到颱風假，第一天颱風+2000元、第二天颱風+4000元、第三天颱風+8000元」、「賣場只有一個小時+40元」、「我記得以前在21風味館當工讀，颱風天／國定假日也都有雙倍，但店家會挑工讀上班，雙倍日通常正職會比較多，工讀只給部分」、「KTV兼職就沒有雙倍了」。

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