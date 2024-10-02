聚餐後「主動刷卡」會討人厭？　網點出1細節：從此不先刷

▲原PO都會先刷卡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果一群人出去吃飯，通常會由其中一人負責結帳，其他人事後再給錢。近日就有網友發文表示，他每次聚餐都會先幫忙刷卡，結果同事卻說，這樣好像是他家裡很有錢一樣，大家會討厭聚餐後主動刷卡的人嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「會討厭聚餐後主動幫刷卡的人嗎」為標題發文，提到他最近從同事口中得知，每次他聚餐後先幫大家刷卡，就給人一種家裡很有錢的感覺。但他不解，他先刷卡其實是想節省大家掏錢的時間，然後順便賺回饋，他又不是刷了就不收錢。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「事後記得還錢就好，不要蹭飯裝死」、「主動先結帳也不行，有夠難相處」、「比較討厭之後不收錢的，寧願人情不在我身上，不然會一直想著還欠誰」。還有網友大讚，「這樣很好啊，我最討厭負責收錢了」、「我朋友都先出大部分，最後幫大家算好收錢，誰有先墊也會扣掉都算好，我超喜歡」。

也有網友討論回饋問題，「我上次刷卡，有人說我有紅利回饋之後我就不刷了」、「暗示你他想賺回饋啊」、「之前也有過先拿卡刷，再跟其他人收錢，也被說你在賺信用卡紅利喔！從此不再先刷」、「其實刷卡不能一直都同一個人刷，因為真的有回饋，大家輪流互相比較好」、「回饋也才多少？是多窮才會計較這些」。