▲蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

山陀兒颱風來襲，基北北桃昨（1）日原定晚間8時對外公布2日是否停班停課，不過卻出現「不準時」的狀況，基隆市長謝國樑則在受訪時，率先宣布基隆停班停課。不少網友也留意到此事，因此紛紛直呼「解放全台」、「基隆才是大哥」。

由於基北北桃4縣市通常會一起決定是否放颱風假，因此只要其中一個縣市放假，另3者也有很高機率會一起放。基北北桃昨（1）日原定晚間8時對外公布2日是否停班停課，但卻出現「不準時」的狀況，後來是基隆市長謝國樑率先宣布基隆停班停課，台北市政府則在8時11分宣布基北北桃4市停班停課。

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「基隆是全台大放假的英雄嗎」為標題發文，提到他本覺得台中已經放得有點勉強，想不到基隆卻替北部「殺出一條血路」，謝國樑一宣布要放颱風假，雙北沒多久後也宣布。因此他就拋問，基隆是不是讓全台大放假的關鍵縣市？

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「我樑威武」、「基隆我大哥，國樑挺起來」、「看到基隆真的傻掉」、「基隆，我的超人」、「你誰都可以不認識，但一定要認識樑哥」、「同島一心沒想到在台灣貫徹得如此徹底」、「讚！這回國樑我大哥」、「謝謝基隆，我要回家了」、「我真的沒想過距離颱風最遠的縣市會是北北基第一個宣布停班課的」。

▲謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

但也有網友認為，北部目前風雨不算大，「這颱風怎麼打到基隆」、「基隆現在無風無雨，天氣超好，不知在放什麼假」、「我就問，北部沒風沒雨要放什麼」、「我覺得苗栗可能一開始沒想放」、「我新竹都滿臉問號了」。還有網友直言，「想太多，北北基都一起討論的」。

蔣萬安昨天在臉書上發文表示，山陀兒颱風持續龜速移動，隨著颱風北轉、外圍環流也將逐漸影響北台灣，考量基北北桃共同生活圈上班、就學的通勤安全，四位首長討論後取得共識，2日暫停上班上課。

蔣萬安提及，根據中央氣象署資料，雖然山陀兒北轉的時間延遲，台北市預計2日下午開始就會受到外圍環流影響，除了風勢不容小覷，山區也有豪雨至豪大雨等級的雨勢，請大家務必提高警覺、做好防颱準備。