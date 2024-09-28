店聚約KTV！同事「從頭到尾都不唱」狂點餐　費用暴增他傻眼

▲同事們約KTV店聚。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一群人去KTV唱歌，總會點些東西吃。日前有網友發文表示，同事們約去KTV，並講好費用要均分，然而其中一個同事從頭到尾都不唱歌，只顧著點餐，「專心吃飽喝足，在下面蹭貴的食物」，讓他傻眼。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他們店內約在KTV聚餐、唱歌，並說好費用均分，然而其中一個同事卻一直點東西吃，「牛肉麵、中卷、鹽焗雞、人蔘烏骨雞湯一盅，一直塞，都不點歌，趁人家在唱歌一直點餐猛嗑」，導致費用不斷往上增加。

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副店長多次請同事點歌，但同事卻拒絕，說自己為了這一頓，中午還刻意不吃。因此原PO也直言，「這種人真的很可惡，搞得好像他來熱炒店要把自己share的錢給吃回本一樣」。最讓原PO傻眼的是，同事還在外面走道說大家是免費的唱歌打工仔，而自己則專心吃飽喝足、蹭貴的食物，「請問你們會怎麼面對這種人？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就摸摸鼻子吧，遇到這種就加入他一起狂吃，不然不回本」、「以前店聚有店基金，會先說好每個人點餐的額度，超過就自付。沒有店基金的話，店聚唱歌本來就只該平分唱歌費，點餐的費用自己出」、「放生吧！這種的是沒朋友的」、「大家都不要唱，先吃再說」、「你不是都寫店聚餐了嗎？同事點餐怎麼了嗎？他又不是來唱歌的」。

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