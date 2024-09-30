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山陀兒路徑超怪！一票怕爆「閃護國神山」直撲入：天佑台灣

▲▼天氣 大雷雨 午後大雨 暴雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年第18號颱風山陀兒持續增強，最新路徑預報有向西修正的趨勢，登陸威脅增加，且颱風過去強度增強，抵達台灣附近時可能達中颱上限、逼近強颱規模。就有網友看了路徑圖後冷汗直流，因為似乎不會撞上護國神山（中央山脈）直撲而入，「走這麼怪異的路徑，它在想什麼呢？」引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「山陀兒颱風在想什麼？」文中貼出路徑預測圖，「山陀兒颱風中心從屏東東港登陸，等於沒有撞上中央山脈直撲而入，這是1986韋恩颱風以來頭一遭吧？山陀兒颱風走這麼怪異的路徑，它在想什麼呢？」

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還有人問卦「只有我覺得山陀兒很恐怖嗎？」雖然颱風的名字很可愛，但若從南部登陸，走台一線一路向北，就不會撞上護國神山，可能會狠狠給台灣一擊，「細思極恐、細思極恐！」

▲▼山陀兒颱風預估明日下半天開始北轉，對南部造成威脅 。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風預估明日下半天開始北轉，對南部造成威脅 。（圖／氣象署提供）

話題在PTT引發討論，「往西南走一下，然後切近陸地直接沿著東邊往上，真這樣走的話，天佑台灣」、「秋颱，路徑又這麼詭異…耗子為汁（好自為之）」、「最怕它再往西再北轉，沒有直接撞山，記得韋恩就是從西部登陸才這麼強」、「風騷的走位」、「感覺這顆反而會卡住停留一陣子...QQ！」

事實上，比起網友提到韋恩颱風，山陀兒颱風跟過去2個颱風路徑更類似，第一是2004年的敏督利颱風，該颱自花蓮登陸，引進強烈西南氣流，慘釀33人死亡、12人失蹤，農漁災損破89億；另一個是2014年的鳳凰颱風，該颱中心掠過鵝鑾鼻，南部地區降下超大豪雨，最後釀1死3傷。

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