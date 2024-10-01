雲林已公布停班課...彰化要等到8點　網揪王惠美：一起咕嚕咕嚕

▲彰化縣長王惠美視察颱風整備情形。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

強颱山陀兒進逼，中央氣象署預估明中午前台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、及離島共11縣市平均風力達7級或陣風達10級，符合停班課標準，雲林縣政府下午4點多率先公布停班停課，彰化卻要晚上8點公佈，不少人湧入縣長王惠美臉書留言，紛紛喊出防颱準備好了就「一起咕嚕咕嚕吧」。

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今年7月底凱米颱風來襲，彰化超過13鄉鎮全泡在水中，不少人車冒險涉水險遭滅頂，縣長王惠美臉書被網友留言「咕嚕咕嚕」灌爆；此次山陀兒強烈颱風預料將為彰化帶來強風豪雨，王惠美馬不停蹄，今(1)日防颱整備應變會議後，立即前往鹿港洋仔厝溪附近及芳苑地區、王功漁港的舊趙甲清疏工程視察，指示務必全力做好防颱整備。

▲山陀兒颱風陸上警報範圍擴大。（圖／氣象署提供）

彰化縣政府已經一級開設，今(1)日召開第2次防颱整備應變會議，指揮官王惠美縣長表示，考量最新颱風動態預報，彰化縣在今日中午過後將納入警戒區域，本縣沿海地區風力漸增，最大陣風由6~7級轉8~9級，明(2)日白天至週四(3日)清晨風力達到最強，可能會出現9~10級的強陣風，明天是否要停班停課，晚上8點公佈。