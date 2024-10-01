快訊／颱風假連2天！山陀兒挾狂風來襲　高雄市明天停班停課

▲陳其邁主持山陀兒颱風災害應變中心第二次工作會議。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

山陀兒颱風今（1）日凌晨增強為強颱，中午過後颱風明顯向北移動，明天各地起風明顯，南部也開始下雨，甚至出現豪雨等級的降雨，因移動速度慢、影響時間拉長，高雄市政府宣布，明天（10/2）再停班停課。

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▲高雄10/2再放颱風假 。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據中央氣象署資訊，明日(10/2，週三)高雄市風力預測平均風力8-9級、最大陣風11-12級，已達停班停課標準，且考量目前山陀兒颱風，近中心最大風速每秒 55 公尺(16級風)，瞬間最大陣風每秒 68 公尺(17級風以上)，並有持續增強趨勢。為維護市民安全，故宣布高雄市明日停止上班、停止上課。

陳其邁特別提醒，所有市民朋友注意，山陀兒颱風威力不亞於47年前造成高雄慘重災情的賽洛瑪颱風，呼籲高雄市民加強防颱防災工作，以嚴防強風豪雨，颱風期間務必減少非必要的外出。

▲山陀兒颱風路徑潛勢預報。（圖／中央氣象署）

高雄市長陳其邁提醒，山陀兒路徑跟賽洛瑪颱風相似，當年颱風曾造成37人死亡，又釀停水停電，對高雄港、高雄市區造成重大災情，呼籲市民，一定要做好防颱準備。

另根據中央氣象署資料，風的影響將大於雨，而登陸地點可能在台南高雄屏東，尤其是高雄。陳其邁說，「因為風進來，都沒阻擋，一下子就掃進來，風力會是非常強勁」，這對市區平地影響將會更嚴峻，民眾需減少不必要外出。