山陀兒「走太久」路徑古怪！估變中颱登陸　一圖看全台降雨趨勢

▲氣象署預估，山陀兒颱風預估明傍晚以後登陸嘉義以南一帶，南部雨勢明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱山陀兒開始北轉，持續接近台灣，中央氣象署預估，明天傍晚後登陸嘉義以南一帶，但移動速度不確定性大，登陸地點與時間都會有所影響，明天東部、高雄、台南降雨明顯，可能出現14級陣風，北部明晚也有較大雨勢發生，民眾避免外出。

氣象署觀測資料顯示，山陀兒下午5時中心位在高雄的南南西方約190公里之處，以每小時6轉11公里速度，向北轉北北東進行，陸上警戒範圍包括彰化縣、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖。

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▲山陀兒颱風陸上警報範圍擴大。（圖／氣象署提供）

氣象署技正林秉煜說，目前山陀兒颱風速度緩慢，預估明天下半天接近西南部陸地，向偏東北方向逐漸遠離台灣，因受到地形破壞，不利於發展，周五強度將減弱為熱帶性低氣壓。

他說明，山陀兒速度有非常大的不確定性，由於秋天受到各種大氣與氣流作用影響，例如太平洋高壓或北邊天氣系統通過，因此山陀兒通過比較複雜，明天留意觀察速度是否減慢的趨勢，登陸西南沿海偏北或偏南一點，以及登陸時間點，都會帶來很大影響，氣象署密切觀察。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，林秉煜指出，今日花蓮、台東尤其台東及恆春半島降雨明顯，偏南風、偏東南的環流影響，因此屏東地區也有降雨情形，今晚南花蓮、台東及屏東山區也會豪雨發生的機率。

林秉煜表示，隨著颱風逐漸靠近、持續向北，西南部沿海及陸地明天雨勢增大，尤其花東、高雄、屏東、台南降雨變明顯，其他地區天氣也不穩定，宜蘭以北地區有局部大雨發生的機率。

▲未來風力預測趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，如果颱風順利登陸，持續向東北方向移動，北部明晚開始下雨逐漸明顯 ，但不確定因素大，颱風在接近過程速度可能會放慢，南部降雨時間受到影響，北部下雨時程延後到周四。

林秉煜說，風力在明天也會增強，登陸前後可能出現平均風12級、14級陣風，民眾要避免外出。颱風接近過程強度減弱，預計以中颱上限登陸西南部陸地的機率高，但仍有不確定性，氣象署持續密切觀察並更新預報資料。