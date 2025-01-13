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美聯航客機高空失壓！　60秒「驟降逾6000英尺」緊急轉降

▲▼ 美國聯合航空地區分支品牌聯航快運旗下GoJet Airlines。（圖／翻攝自臉書）

▲ GoJet一班客機發生失壓緊急轉降，圖非事發客機。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯合航空一班客機從賓州飛往芝加哥途中機艙失壓，緊急轉降底特律機場，不到10分鐘內下降30000英尺，所幸未造成人員傷亡，目前美國聯邦航空管理局（FAA）已展開調查。

綜合CBS等美媒，這架UAL4166班機機型為龐巴迪（Bombardier）CRJ700，由美聯航地區分支品牌聯航快運旗下GoJet Airlines執飛，12日凌晨5時24分從賓州利哈伊谷國際機場（ABE）起飛，原定上午8時44分抵達芝加哥歐海爾國際機場（ORD）。

然而上午約7時45分，飛機在俄亥俄州北部上空突然失壓，緊急轉向飛往底特律都會韋恩郡機場（DTW），不到10分鐘內飛行高度從4萬英尺下降至1萬英尺，FlightAware數據顯示，光是在7時47分至48分的1分鐘之內就下降逾6000英尺，上午8時20分順利降落。

飛機接近底特律時，機組員向塔台回報情況已獲得控制。一名乘客事後在X發文稱讚機組員處理得當，空服員成功安撫全體乘客，「讓所有人都保持冷靜」。

該航班於當天下午2時9分重新從底特律起飛，並於3時5分順利抵達芝加哥。目前尚不清楚飛機壓力問題原因，聯合航空及GoJet尚未做出回應，FAA正進行調查。

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