五天前還在主持會議！許昌市委書記遭帶走調查　涉嚴重違紀違法

▲許昌市委書記史根治任上遭查，涉嚴重違紀違法。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南省紀監委網站昨（13）日發佈消息稱，許昌市委書記史根治涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。據了解，史根治在被帶走調查前，仍在任上主持當地相關會議，曾在他仕途任內的多名下屬已陸續被查處，等待司法審判。

《中國新聞週刊》報導，五天前，史根治曾出席公開活動。1月8日，在收聽收看河南全省安全穩定工作會議後，許昌市委書記史根治主持召開會議，強調要以高水平安全保障高質量發展。

公開資訊顯示，史根治生於1965年1月，現年60歲，河南尉氏（河南省開封市下轄縣）人，長期在河南任職，曾擔任周口市委常委、祕書長，商丘市委常委、副市長，許昌市市長等職，2021年任許昌市委書記，直至任上落馬。

史根治在開封工作二十餘年，周口任職八年，商丘任職近六年，許昌任職七年。就在近兩年內，史根治在周口、商丘及許昌任職時的同事、下屬多人被查。

周口市前市長岳文海2023年2月涉嫌嚴重違法被查，就在岳文海任周口市委副書記、市長時，史根治任周口市委常委、祕書長；商丘市人大常委會前副主任何振嶺同在2023年2月被查，史根治任商丘市委常委、副市長時，何振嶺曾任商丘市委副祕書長等職。

許昌市人大常委會黨組副書記、副主任尹俊營，許昌市紀委前書記、市監委前主任羅軍，商丘市政協前主席曾昭寶，許昌市委前常委、政法委原書記柏啟傳，許昌市人大常委會前副主任張書杰等人於2023年5月以來接連被查，這些人都和史根治有著千絲萬縷的同事或上下屬關係。