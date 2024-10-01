移民署+屏東大學辦理多元文化課程　帶師生探索埃及風情

▲移民署結合屏東大學辦理多元文化課程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣服務站結合策略聯盟學校屏東大學，於近日舉辦多元文化宣導活動「多元文化藝術帶你邁入國際」，邀請埃及籍新住民何穆向應用英語學系的師生介紹家鄉文化。何穆以擅長的藝術觀點切入，帶領同學一起揭開埃及古老神祕面紗，探索埃及風情，推廣多元文化的同時，也提升同學國際視野。

這次活動由屏東縣服務站結合屏東大學應用英文系共同舉辦，何穆以簡單易懂的英文搭配阿拉伯語文教學，向同學介紹埃及人的文字、音樂、衣著與建築藝術。

課程中何穆也介紹埃及著名的法老王–圖坦卡門，圖坦卡門英年早逝，在位僅10年，並無顯著功績，但死後卻廣為人所熟知，因其陵寢是目前保存最完整、出土文物最多的法老陵墓，每一件陪葬品都獨特非凡，藝術價值極高。

為了讓同學能更加深印象，他特別設計埃及文字DIY繪圖課程，利用英文拼音對照古埃及象形文字，繪出屬於自己獨一無二的名牌。

他表示，古埃及象形文字出現與宗教有密切關係，古埃及人認為文字是由神所創立，非常神聖，文體分別為「聖書體」與「僧侶體」，後為簡化文字書寫，衍生出一種新的體系「世俗體」，埃及陵墓壁畫中的文字與圖騰，不僅富含神聖宗教與歷史意義，更是極具藝術價值。



屏東縣服務站站主任武淑賢表示，移民署不僅培育新住民及新二代，更致力於推廣異國文化，希望能藉由多元文化宣導活動，提升國人對不同文化的理解與認識，希望藉由本次課程能激發同學對於異國文化的好奇心及求知慾，不用出國也能提升國際觀。這次活動獲得師生們一致好評，未來也將增加相關課程，搭配不同國家主題，提供更多元與國際化的交流。