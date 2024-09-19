雲門跳進社區跟著動起來！「苦海女神龍」變身舞曲超嗨

▲雲門舞集推出社區巡演「與雲門共舞」，期望透過舞蹈與當地居民分享藝術力量。（圖／翻攝自雲門Cloud Gate YT）

文／中央社

有別於戶外大型舞台，雲門舞集推出社區巡演「與雲門共舞」，今年除加開花蓮場次外，在舞蹈選曲上選用「苦海女神龍」等耳熟能詳歌曲入舞，期望透過舞蹈與當地居民分享藝術力量。

根據雲門舞集發布的新聞資料，這次社區巡演由雲門舞集藝術總監鄭宗龍全新編排，透過雲門舞者演繹，讓舞蹈超越劇場框架，融入日常生活空間。鄭宗龍表示，社區巡演無論是音樂選擇，還是舞作編排，都與劇場截然不同，期望透過這樣演出形式，為觀眾帶來全新藝術感受，激發對美的想像。

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今年巡演的選曲多元有趣，除了巴哈「無伴奏組曲」與「阿姆，捱等來跳舞」等樂曲，就連「苦海女神龍」都能入舞，搭配雲門舞者獨特肢體表現，營造出獨特藝術氣氛。

雲門舞集社區巡演「與雲門共舞」已經在新北市樹林高中及高雄國立科學工藝博物館演出，第3站將於9月21日及22日登陸澎湖多功能綜合體育館，為菊島觀眾帶來獨特舞蹈體驗；第4站選定9月28日教師節，在台東高中舉行，現場將邀請師生共舞。

第5站將於10月12日及13日在花蓮市中山風雨籃球場舉行，用藝術向災後花蓮表達關懷與支持。「與雲門共舞」所有公開場次，均須事先線上報名，觀眾可前往「國泰雲門隨行吧」官網查詢詳情。