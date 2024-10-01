俄羅斯秋季徵兵！普丁徵召13.3萬新兵入伍　明年度軍費預算創新高

▲俄羅斯總統普丁簽署秋季徵兵令，13.3萬名青年受到徵召。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁於當地時間9月30日簽署「秋季徵兵令」，徵召13萬3000名18至30歲的非後備役公民，受徵召者必須在軍中服役12個月；不過，當局強調，入伍新兵並不會被召集至「新地區」（指烏克蘭東南前線）參加特別軍事行動。此外，俄國政府還公佈政府預算草案，提議將明年度國防開支提升至13.5兆盧布，光是國防支出就占總預算32.5%。

根據CNN，自從俄軍2022年針對烏克蘭發動「特殊軍事行動」以後，莫斯科已將軍費開支提高至超越舊蘇聯時期，不僅向在前線作戰的數十萬士兵支付薪水，更投入導彈與無人機襲擊烏克蘭，因此俄國政府打算大幅提高明年度國防支出，從今年度的10.4兆盧布增加至明年度的13.5兆盧布（約新台幣4.7兆元），約佔俄國政府總支出的32.5%，其占比創歷史新高。

與此同時，普丁還決定於9月30日簽署秋季徵兵令，徵召13萬3000名新兵入伍，是季節性徵兵活動的常規數字，徵召對象為18至30歲的非後備役、依據聯邦法律屬徵兵對象的公民，執行期間從10月1日至年底。

普丁光是9月就在軍隊徵兵18萬人，使軍事人員總數攀升至240萬人、現役軍人則達150萬人，成為僅次於中國的世界第2大軍隊。

烏克蘭空軍於9月30日表示，俄軍光是一夜之間就向烏克蘭11個地區發射飛彈與無人機，且連續33晚針對前線後方進行空襲，一個月內發射超過1000架的「見證者」（Shahed）無人機，創下單月派遣無人機入侵最多次的新紀錄。