俄連續空襲烏克蘭33夜！9月無人機攻勢創新紀錄

▲烏克蘭基輔市上空可見，俄羅斯發動無人機攻擊。（圖／路透，下同）



文／中央社

烏克蘭空軍表示，俄羅斯向烏克蘭11州發射飛彈與無人機，俄軍已連續33夜對烏國前線後方發動空中攻勢，創下俄烏戰爭爆發以來無人機襲擊單月新高紀錄。

美聯社報導，基輔防空部隊抵禦無人機攻勢長達5小時，在基輔整夜都能聽到多起爆炸與機槍開火的聲響。

烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）指出，基輔或其他地方並未傳出傷亡通報，唯該州一座「關鍵基礎設施」起火，但他沒有進一步詳細說明情況。

俄羅斯自2022年2月全面入侵鄰國以來，在轟炸烏克蘭城市的空襲行動中，持續增加部署見證者（Shahed）無人機，而非發射更多造價昂貴的飛彈。

俄軍光9月就對烏克蘭發射逾1300架見證者無人機，創下俄烏戰爭爆發以來，無人機襲擊次數單月最高紀錄。

法新社報導，俄羅斯方面昨天表示，俄軍已拿下烏克蘭東部村莊涅利皮夫卡（Nelipivka），在基輔本月稍早宣稱取得進展的前線地區推進。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天公布一支影片，慶祝俄國掌控烏克蘭4個地區兩週年，並再次指控西方將烏克蘭變成「針對俄國的軍事基地」。

俄羅斯2022年在烏克蘭頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）等4州舉行入俄公投並獲通過，但西方並不承認這場兼併烏克蘭領土的公投。

普丁也矢言，俄方將在俄烏戰爭第3年，實現莫斯科在烏克蘭為自己設定的所有目標。