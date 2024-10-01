史上最高！普丁推動軍事預算「大增25%」　2025達到4.6兆元

▲俄國轉向戰時經濟。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯將把國防支出增加25%，達到史上最高水平，隨著總統普丁（Vladimir Putin）誓言繼續在烏克蘭的侵略戰爭，並進一步升級與西方的對峙，這一消息引發關注。

綜合外電報導，根據俄羅斯議會網站30日公布的預算草案文件，俄羅斯計劃在2025年將國防預算提升至創紀錄的13.5兆盧布（約4.6兆台幣），這比今年預算增加了約3兆盧布，刷新了此前的歷史紀錄。

綜合國防與安全支出，預計在2025年將占俄羅斯政府總支出的40%，即41.5兆盧布。

2025年的預算草案顯示，普丁已全面擁抱經濟學家所稱的「軍事凱恩斯主義」，這一策略以大幅增加軍事開支為特徵，推動了烏克蘭戰爭，刺激消費支出並推高通膨。

「這一增長確認了俄羅斯經濟已經轉向戰時經濟，即便烏克蘭戰爭很快結束，軍隊和膨脹的國防部門仍將是首要資金流向，」專注於經濟的俄媒《The Bell》在其通訊中寫道。

該報導還指出，「很明顯，軍事與安全支出的總和將超過教育、醫療、社會政策和國家經濟的合計支出。」

根據預算草案，社會支出預計將從今年的7.7兆盧布減少至明年的6.5兆盧布，下降16%。

俄羅斯對軍事的大規模投資令歐洲戰略規劃者感到擔憂，北約曾低估了俄羅斯長期持續作戰的能力。與此同時，烏克蘭正面臨來自其最親密盟友的未來支持多寡的不確定性。

這也增強了莫斯科的信心。普丁30日聲稱，在俄羅斯所稱的「特別軍事行動」中，「所有設定的目標都將實現。」

過去一年中，普丁的演講表現出越來越強的信心，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部取得緩慢但穩定的進展。最近，他採取了更強硬的立場，要求烏克蘭無條件投降，並呼籲對烏克蘭進行「去納粹化、非軍事化及保持中立」。

分析人士認為，俄羅斯的長期經濟前景比戰前黯淡得多。儘管俄羅斯已經轉向中國及其他市場，並試圖規避制裁，但這些措施無法完全彌補失去對西方市場和技術的直接接觸。

俄羅斯的軍事支出激增推高了國內通膨，迫使中央銀行提高借貸成本。同時，隨著莫斯科將財政及物力資源注入軍事領域，國內正面臨嚴重的勞動力短缺。